美股道指升近500點　電動車製造商Rivian升逾7%

美債息持續回落，刺激美股上揚，美國10年期國債孳息率周二(4日)曾跌0.073厘，低見3.563厘，重返近兩周前低位。道指早段升471點，至29,962點；標指升70點，至3,748點；以科技股為主的納指升261點，至11,076點。

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發表報告，對全球央行加息潮發出強烈警告，指持續收緊幣策勢將全球經濟推向衰退深淵。報告指，先進經濟體持續加息，將使全球經濟步向衰退並出現滯脹，目前離衰退僅一步之差，且衝擊恐比2008年金融危機和2020年的疫情影響更勁，幸非無法避免，而是採取包括徵收暴利稅、增加反壟斷措施，以及更嚴格的商品投機監管等務實行動。

組織又指，只從貨幣政策着手，卻忽視包括貿易、能源和糧食市場的供應問題，只會徒增生活成本，並料今年全球經濟增長2.5%，明年放緩至增長2.2%。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創始人達利奧(Ray Dalio)一直主張「現金是垃圾」，尤其在高通脹下，其他資產將被現金更保值，惟他近日竟一改其「現金是垃圾」論，認為在目前的利率水平和美國聯儲局不斷縮減資產負債表下，現金的價值處於中性，「不是很好、也不是很差」，且認為短期利率正處在正確水平。

「末日博士」紐約大學經濟學家魯比尼指，債市危機正逐漸浮現，料「滯脹式債務危機」將拖累股市大跌40%，更預告年底出現經濟「硬着陸」乃基本情景。

企業消息方面，據報社交媒體平台Facebook母企Meta繼傳出縮減人手後，擬終止紐約曼哈頓南部公園大道225號寫字樓的租約，其股價曾升2.26%。

電動車初創企業Rivian截至9月底止第三季生產7,363輛電動車，交付量為6,584輛，符預期，並有信心能達成2.5萬架的今年產量目標，其股價升7.59%。