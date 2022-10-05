東方日報B1：港股難逃10月咒　 恐插落萬五

環球股市今年首3季震盪未完，究其原因乃通脹急升，各國「央媽」均以加息應對，資金班資回朝下泊入美元、美債等傳統資產避險。港股方面，上月已先行跌穿18,000點心理大關，創近11年新低，月內市值更蒸發逾4.7萬億元。踏入10月，專家認為這個「傳統股災月」中咒機會仍高，提防大市會進一步下試16,000點，甚至考驗1997年7月回歸前收市價15,196點支持，港股25年光景恐換來黃粱一夢！

「10月股災」源於1987年、1997年、2008年的10月都爆發股災，其中，1987年及2008年始於美股，憂慮其經濟速度放緩及次按危機爆發，1997年的暴瀉則由亞洲金融風暴引爆。數據顯示，這3年港股跌幅分別為43.2%、29.41%及22.47%。

以史為鑑的話，港股今年內憂外患的不利因素接踵而來，包括中美監管風險、俄烏戰爭、歐洲能源危機、美國通脹危機，而美息飆升引發非美貨幣貶值潮，人民幣貶值直接拖低以中資股為主的港股表現，另亞洲新興市場債務危機惡化，一場新金融風暴正在醞釀等，一旦再現「黑天鵝」，「10月股災」可一觸即發！

事實上，俄烏開戰以來，為時之長已超出大部分市場預計。最新俄羅斯在烏克蘭4大佔領區自編自導自演舉行入俄公投，國際反彈必大，西方針對俄羅斯的制裁或陸續有來，加上近日北溪天然氣管道傳被毀致洩漏，看來今冬歐洲能源危機必然惡化。

另方面，美國聯儲局已明言今年底前繼續激進加息，美元強勢暫難扭轉，經濟衰退風險驟增，加上中國放寬防疫至今未見進展，全球經濟陰霾籠罩之下，資金只有繼續一面倒泊在美元避險，致股票、債券、大宗商品市場，皆難以看好。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，以港股逐級向下的走勢來看，「10月股災」魔咒一早應驗在股市上，原因是擔心企業進一步下調盈利前景，估計港股不止10月，就連11月、12月的走勢亦不容樂觀，至於10月後市則初步看16,000點附近，亦即重返2011年10月水平。

美股方面，他更預期無論道指、納指以至標指均要下跌最少20至30%，其中，對實質利率敏感的納指更是首當其衝，以其現水平10,800點計，亦即最低將見7,560點；至於道指亦料重返20,000點，亦即「打回原形」重返兩年前的疫情水平。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪則稱，港股現時利淡因素居多，雖則估值處於歷史低位，惟倘若基本因素不變，大市難重拾升浪，建議留意6月延伸的下降軌，亦即17,300至17,500點是否見支持，下一步再看能否重回10天線，即約18,500點。

板塊方面，他認為本地消費旅遊，以至疫情復甦概念股仍然值得跟進；反之內地雖然在今個月召開「二十大」，惟昔日國策概念股基建、內需等板塊未見「炒得起」，建議待會議結束後的資金流向如何，才考慮作部署。