【匯市翻波】美元變避風港　今季料再升8%

隨着美國聯儲局持續猛力加息，第三季美匯指數升勢加速，年內曾累漲近兩成，並刷新逾20年高位。分析指，除非聯儲局改變貨幣政策，否則繼續加息抗通脹已成定局，今年內美匯指數在極端情況之下，有機會挑戰2001年科網股泡沫爆破前的高位121水平，即較現時再升逾8%，才會出現較大幅度的調整。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，美匯勢再上衝，一來，市場預期美國聯儲局在11月和12月仍會大幅加息；二來，美國經濟狀況較歐洲和日本佳，均會支撐美匯進一步上揚。不過，他補充，要留意美國中期選舉將於11月8日舉行，10月是民主共和兩黨的最後拉票期，要提防如果共和黨以至前總統特朗普成功捲土重來，美匯升勢可能放緩。

聯儲最快明年尾減息

在眾多不明朗因素之下，投資者傾向選擇全球最流通、最安全、並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避風港，造就美元強勢，並拖累對利率敏感的環球股票市場、以美元計價的商品市場原材料、原油及黃金價格回落。寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，目前投資者持續傾向選擇吸納美元作為安全資產轉移，歐元、日圓、英鎊匯價仍有貶值風險，故料10月美匯指數可繼續挑戰多年新高，目標在115至115.5區間。

他預期，聯儲局在11月及12月各加息0.5厘，並在明年1月調升利率0.25厘，聯邦基金利率將會在4.25厘至4.5厘見頂。隨着2023年及2024年美國經濟發展可能放緩的情況下，不排除聯儲局在2023年尾或2024年初「掉頭」下調利率，從而繼續支持經濟穩步發展。

歐元受斷氣苦 意或成黑天鵝

歐元兌美元於上月曾瀉至20年低位天，加上德國的商業活動數據回落，其他歐元區國家經濟增長亦見放緩，李焜明認為，歐元區踏入冬季以致明年首季也會繼續受俄烏戰爭及能源缺短等不利因素衝擊，尤其是市場預期末季俄氣或停供歐洲，勢添歐元匯價下行壓力，10月份歐元兌美元將會測試0.94至0.95區間新低位。如果反彈，阻力位在1.02至1.03區域。

另外，意大利國會由極右派上場，由於意國債務高企，盧楚仁指投資者要密切注視新政府會否容後公布極端措施，例如宣布脫歐，或賴債不還。倘若出現上述任何一項將變成「黑天鵝」，對歐元匯價極為不利，兌美元跌破0.96後，將下試0.9心理關口。

英政經風險大 鎊勢一算徘徊

英鎊兌美元在9月份是表現最差的主流貨幣，英國10年期國債孳息率也攀升至2008年以來高位。盧楚仁表示，10月影響英鎊的最大因素是英國最高法院將在10月11至12日就蘇格蘭公投權作出裁決，若然法院批准蘇格蘭有權就是否脫離英國再次進行公投，鎊匯勢進一步尋底。

即使英倫銀行之後有機會緊急加息，他預期對鎊匯的支持作用影響輕微，反而要提防愈加息，英國經濟所受的衝擊愈大，經濟不濟會繼續抑制英鎊表現，料10月英鎊兌美元很大機會先徘徊在一算水平，然後觀望法院的裁決。

此外，英國首相卓慧思上任後推出多項進取寬減稅項及能源補貼措施，惟消息公布後引發匯市震盪，以及來自內部及國際的反彈後，促使英國財金官員「縮沙」。雖然英鎊隨即反彈，惟政府威信難免受損，須觀察往後的執行經濟政策的能力。李焜明估計，英鎊匯價10月可能下跌到1.03至1.05區間。

日幣策續寬鬆 圓匯恐再尋底

美元兌日圓匯價持續攀升，年初至今已累升逾兩成，使日圓成為表現最差的主流貨幣之一。李焜明指，日本央行維持目前的寬鬆利率政策不變，加上日本經濟低迷、通脹數字仍然低迷、國民人口老化、日本資源貧乏，在能源價格高企情況下，加添日本經濟下行壓力。

日本央行行長黑田東彥近日發表演說，宣稱預計該行在2024年前不會步入加息周期，在利率與其他央行南轅北轍及經濟低迷情況下，美元兌日圓匯價仍有上升空間。李氏預測，若圓匯突破日本央行入市干預的價位，可能測試148區間，甚或挑戰150。即每百日圓兌約5.21港元。

盧楚仁則指，目前日本央行正與市場角力，市場上的交易員較大機會待央行干預後、圓匯在139至140水平沽空，而日本央行就會在圓匯貶至146、147水平出手干預，使圓匯短期較大機會在上述區間內上落。

人幣跟大圍跌 兌每美元睇7.4

雖然中國人民銀行上周將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由零上調至20%，為近兩年來首度調高，以提高沽空人民幣的成本，但人民幣匯價持續疲弱。李焜明指，離岸人民幣兌每美元按年已大幅貶值逾一成，創1994年以來最差的按年計算表現，然而，離岸人民幣兌換其他主要貨幣同期只下跌0.7%，因為其他主要貨幣兌美元也大幅下瀉。

隨着國際環境複雜化、經濟下行壓力持續，李預料人民幣匯價將會跟隨其他主流貨幣繼續測試低位。至於原先已預測離岸人民幣在9月會邁向7算、最終或在7.2水平喘定的盧楚仁預計，按最新形勢，離岸人民幣兌每美元中短期有可能進一步試7.4關口，即每百港元兌94.26元人民幣。

澳洲加息1/4厘 貨幣貶壓未除

美匯強勢下，商品以至商品貨幣的表現均受拖累。以澳元為例，其表現更受內地經濟情況影響。昨日傳來澳洲央行議息會議宣布加息0.25厘，幅度少於預期，澳元兌美元一度弱見0.6452，之後回升至0.6547。

澳洲央行行長Philip Lowe表示，料未來一段時間將進一步提高利率，理事會仍堅定決心將通脹恢復到目標水平，並將採取必要措施實現這目標，惟或將以較慢速度升息。顯然，澳洲央行近次加息顯示，收緊幣策的速度慢於聯儲局和其他主要央行。隨着其他發達市場的收益率上升，將令澳元面臨下調壓力。

盧楚仁表示，內地經濟轉弱、人民幣弱勢、商品價格向下調整，加上澳洲央行明言不會進取加息等多項因素，均使澳元匯價出現反覆下跌格局。他預料，澳元兌美元短期有機會先試0.6心理關口，失守後將會下試兩年前的0.55水平。