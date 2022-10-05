銀行搶存款　3個月定存息3.3厘

隨着本港加息周期殺到，除了供樓按揭利息加了一截之外，銀行給予存戶的存款利率亦水漲船高。近日有多家銀行公布上調定期存款利息，以吸引資金，包括港元、美元及英鎊等多種貨幣，當中3個月期港元存款高達3.3厘年息。

美國聯儲局加息最狠，美元定存息亦普遍為各種貨幣之中最高。上海商業銀行新修訂美元及英鎊定期存款推廣優惠，10月5日起，6個月及12個月年利率為3.5厘，對所有客戶有效，一萬美元起存。「彈藥」充足的話，仍以富邦息優，100萬港元等值，12個月美元定存高達4.3厘，暫時仍領先全港一眾銀行。

相對地，「減息貨幣」人民幣就表現較弱，即使是較為進取的富邦，12個月期為2.5厘，3個月年息僅兩厘。