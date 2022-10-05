銀行搶存款 3個月定存息3.3厘
2022年10月05日 02:16
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隨着本港加息周期殺到，除了供樓按揭利息加了一截之外，銀行給予存戶的存款利率亦水漲船高。近日有多家銀行公布上調定期存款利息，以吸引資金，包括港元、美元及英鎊等多種貨幣，當中3個月期港元存款高達3.3厘年息。
港元一年期息率，以中信銀行(國際)、東亞銀行(00023)及富邦銀行都有3.7厘年息，料為全城最高息。信銀國際所推出的「大富翁存款」，存入合資格新資金做定期，明年1月新客可享7.28厘年息，舊客亦有5.88厘。資金門檻僅一萬港元，而11月有2厘年息，12月2.8厘，3個月平均計，新客可享4厘息。東亞銀行的資金門檻為10萬元，富邦則達100萬元。
大型發鈔行亦加入戰團「搶錢」，當中，渣打銀行一年期港元息已達2.8厘，滙豐銀行亦與之看齊，中銀香港(02388)則以2.7厘緊緊追貼。而中資行工商銀行(亞洲)周一也新推出優惠，港元全新資金定期存款可享高達3.6厘特惠年利率，需為理財金客戶定存80萬元或以上，存款期388日。
美國聯儲局加息最狠，美元定存息亦普遍為各種貨幣之中最高。上海商業銀行新修訂美元及英鎊定期存款推廣優惠，10月5日起，6個月及12個月年利率為3.5厘，對所有客戶有效，一萬美元起存。「彈藥」充足的話，仍以富邦息優，100萬港元等值，12個月美元定存高達4.3厘，暫時仍領先全港一眾銀行。
相對地，「減息貨幣」人民幣就表現較弱，即使是較為進取的富邦，12個月期為2.5厘，3個月年息僅兩厘。