陳樂怡：港防疫趨向放寬　利好旅遊板塊

歐美通脹再超預期，增強央行激進加息的理據，另一邊廂英國大規模減稅緊急救市方案支撐作用或未能持久。外圍金融市場震盪，港股恐難獨善其身。至於內地方面，雖然內地9月官方製造業PMI重返擴張區，但新訂單指數未能追上，反映修復力度偏弱。由於風險偏好下降，市場對於內地的支持政策敏感度下降。大市即使已跌到估值偏低水平，承接力度仍然不足。恒指料有機會進一步下試8.5倍預測市盈率水平(約16,500點)。

板塊方面，有傳香港特首李家超將會在本月宣讀施政報告時宣布香港復常，實行「0+0」。雖然消息有待確實，但香港防疫政策大方向逐步趨向放寬，取消核疫限制將會大大刺激客運需求，相信有利旅遊相關股份。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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