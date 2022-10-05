廖嘉豪：恒指年底目標削至兩萬點

美國聯儲局今年以來已經累積加息3厘，10年期美國國債收益率從年初的1.5厘飆升至近期的3.8厘，上漲2.3厘。美元利率預計將進一步走高，第四季至明年第一季有機會再加息1.5厘，包括11月料再加息0.75厘、12月或加0.5厘和明年2月或加0.25厘。換句話說，隨着對抗高通脹而推行的量化緊縮，標誌着2008年以來量化寬鬆導致的超低息環境已結束。當利率回復正常水平，風險資產估值無可避免受影響。

市場年初以來持續調低恒生指數每股盈利預測，由年初預期全年或增長9.1%，年中降至僅增長1.3%，9月時市場甚至已經改為預期盈利將收縮，最新今年恒指每股盈利預測已削至下跌5.2%。有趣的是，即使是能源行業9月份盈利預測亦見頂，可能由於近期全球石油和天然氣價格回落，分析師開始削減行業盈利預測。與此同時，資訊科技及原材料行業(由於需求疲軟導致銷售價格下降)盈利預測下降幅度最大。

目前市場對明年恒指每股盈利似乎仍樂觀，估計或恢復增長14.4%，升幅預測僅較9月調低0.2個百分點，所以恒指繼續面臨再被市場削減盈利預測的風險。花旗相應把今年恒指目標調低至20,000點，明年目標則定在23,000點。滬深300指數年底目標亦降至4,400點，明年目標看5,000點。

內地明年料重新關注經濟

新目標仍反映中資股在第四季有機會出現逾一成的反彈空間，或主要取決於內地的經濟復甦進度。讀者尤其要留意還有不足兩星期，將舉行中共二十大會議，是內地近十年以來最重要的政治事件。明年可能是重新關注經濟、政治更加穩定的一年。在二十大召開前，領導人希望穩定，但在各種挑戰中，今年卻並非穩定，例如新冠肺炎疫情反覆和房地產市道再次低迷。

明年將標誌着政策焦點或重新傾向經濟，就像2017至2018年。2017年嚴厲去槓桿後，2018年政策轉向支持經濟增長：人民銀行當年4月恢復降準，2017年1月開始的信貸緊縮趨勢，2018年亦見底。在目前基數較低的情況下，內地仍有機會將2023年經濟增長目標表述為5.5%左右。

明年首季防疫策略或大變

此前有報道指，人民銀行和中國銀保監最近要求六大銀行今年剩下時間各提供至少1,000億元人民幣的融資支持，包括按揭貸款、開發商貸款和購買其債券。此舉是中國最近為推動恢復房地產需求的後續行動，這可能會在短期內緩解投資者的擔憂，市場預計在本月二十大會議之後有更多支持政策出台。

明年亦可能是提高防疫政策彈性的一個自然窗口，內地將繼續為重新開放做準備，同時或優化動態清零政策以最大程度地降低經濟成本。投資者或可繼續期待在明年3月全國人大及政協會議之後，內地防疫策略或有重大改變，或對經濟復甦添動力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪