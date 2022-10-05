道指再飆825點　油價升逾3%

2022年10月05日 07:55
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報110.11；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.0308；美元兌日圓處143.7；歐元報0.9984，英鎊報1.1445。金價處1,725.05美元。布油報91.8美元，紐油報86.52美元。比特幣升逾3%，報2.03萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。
    ●道指收報30,316點，升825點或2.8%；標指收報3,790點，升112點或3.06%；納指收報11,176點，升360點或3.34%。
    ●港股ADR指數做好，按比例計算，收報17,875點，升796點或4.45%。
    ●即月恒生指數夜期收報17,343點，升263點，高水263點，成交15,649張。
    ●紐約期油升2.89美元或3.5%，收報每桶86.52美元；布蘭特期油升2.94美元或3.3%，收報每桶91.8美元。
    ●紐約期金收報每安士1,730.5美元，升28.5美元或1.67%。
    ●英國富時100指數收報7,086點，升177點或2.57%；德國DAX指數收報12,670點，升461點或3.78%；法國CAC指數收報6,039點，升245點或4.24%。
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