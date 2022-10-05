港股飆近900點　逼近萬八關　科指漲逾6%

港股升幅擴至近900點或超過5%，逼近萬八點大關。國企指數升逾320點；科技指數升230點或6.7%，企3,600點水平，主板成交420億港元。

大型科網股愈升愈有，成升市火車頭。京東集團飆8.8%；美團升近7%；阿里巴巴升6.8%；小米集團升5.5%；騰訊升4.8%。

金融股亦爭氣，滙豐控股漲6%；香港交易升彈6.5%；友邦保險升5.6%。內銀內險股以中國平安飆8.6%最標青；招商銀行及中國人壽升逾5%；工商銀行及建設銀行升3.8%。

其他藍籌股以內需股跑贏，申洲國際飆11%表現最佳；安踏體育升9%；李寧升8.2%；海底撈升7.3%。汽車相關股比亞迪股份飆9.5%；中升及吉利漲7.2%及6%。

不過假期前做好的內房股顯著跑輸，碧桂園服務逆市跌1.4%，是表現最差藍籌；碧桂園跌0.5%；中國海外、龍湖集團及華潤置地升0.7%至1%。

【09:21】港股開市飆732點 科指彈近半成 滙豐漲逾6%

美股道指兩日累彈近1,600點，港股假期後跟隨做好。恒生指數飆732點或4.29%，報17,811點，重上10天線；國企指數高開231點或3.96%，報6,088點；科技指數升170點或4.97%，報3,597點。

大型科網股領漲，阿里巴巴及京東集團飆5.6%；騰訊及美團升4.1%；小米集團升近4%。

金融股齊彈，滙豐控股飆6.4%；香港交易所升5.8%；友邦保險升5.6%；中國平安升4.6%。

其他藍籌股全線上升，比亞迪股份飆逾9.3%表現最佳；申洲國際升8.9%；萬洲國際升7.8%。三桶油跟隨油價做好，中國海洋石油漲3.8%；中國石化升2.7%；中國石油升2.5%。