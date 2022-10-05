【高盛推介】比亞迪、吉利急彈 資金兩邊部署
2022年10月05日 10:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份本周一(3日)跌約1.2%，周三(5日)發力急彈，早段一度突破210港元水平。現報208元，升約8.3%。比亞迪公布，9月份汽車產量共計204,893輛，按年增加160.1%。今年首9個月計，累計銷量達118.51萬輛，按年增加161.76%。
吉利汽車本周一跌約0.6%，周三早段亦急彈終止3連跌，現報11.32元，升約5.2%。吉利旗下極氪公布，9月份「極氪001」交付達8,276輛，按月增長15.5%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周五(9月30日)錄得約400萬元資金流入後，本周一獲資金轉向沽出。
吉利方面，好倉及淡倉於本周一皆獲資金轉向流入，分別有約80萬及20萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價270元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的比迪購(24760)。貼價選擇可留意比迪購(25038)。低面值選擇可留意低街貨比迪購(24278)。牛證方面可留意屬貼牛的比迪牛(67147)，與現價有約25元收回距離。
比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.4倍，行使價270元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.4倍，低面值、低街貨。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面的低面值選擇可留意低街貨比迪沽(25245)。貼價選擇可留意低街貨比迪沽(24393)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(50188)，遠熊選擇可留意比迪熊(68641)，與現價有約20及30元收回距離。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、低街貨。
比迪沽24393，行使價200元，2022年12月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低街貨。
比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
吉利牛69769，收回價10元，行使價9.5元，換股比率50，槓桿比率5.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利沽24017，行使價13.31元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.4倍，中期。
吉利熊50011，收回價15元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率2.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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