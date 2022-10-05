【多圖】太古城海景銀主盤開拍價　較3年前買入價低520萬

二手樓市持續尋底，就連指標屋苑的鰂魚涌太古城都出現銀主盤拍賣，該屋苑海景花園同類單位以1,680萬港元開價拍賣，較估價低約兩成。

上述銀主單位為金楓閣低層G室，將於下周二由環亞物業拍賣推拍，單位實用面積約1,015方呎，擁全維港海景，開拍呎價約16,552元。據了解，該單位估價約2,100萬元，現推拍價低約420萬元。

該單位原業主於2019年以約2,200萬元購入，呎價約21,675元，開價亦低約23.6%。金楓閣今年只錄約3宗買賣，其中一個實用面積約897方呎的低層F室，以約1,628萬元易手，呎價約18,149元。

同場亦連環推拍何文田天鑄兩個銀主盤。包括1期7座中低層D室，實用面積約1,479方呎，開拍價4,500萬元，呎價約30,426元。今年同座一個中層同室單位以約4,880萬元易手，呎價近33,000元。

另一個單位為同期6座同層同室單位，實用面積約800方呎，開價2,100萬元，呎價約26,250元。資料顯示，上述兩個銀主單位由同一名原業主持有，於2017年分別以約5,831萬元與約2,708萬元購入。

此外，忠誠拍賣今日有兩伙銀主居屋推拍，包括九龍灣啟泰苑D座高層4室兩房戶，實用面積約545方呎，開拍價520萬元，呎價約9,541元，較市價低約兩成。另一個為黃大仙翠竹花園12座地下單位，實用面積約606方呎，是次採一開即售方式，開價500萬元，呎價約8,251元。該單位網上銀行初步估值約551萬元。