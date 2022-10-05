「鱷王」達利奧放棄橋水控制權　退任聯席投資總監

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)宣布，放棄對橋水的控制，並且不再擔任聯席投資總監一職。

達利奧在社交媒體確認，由9月30日開始，他原本擁有橋水的特別投票權將轉交予董事會，意味他不再擁有公司控制權。同時，他會退任聯席投資總監，日後只作為管理委員會一員及高級投資者。他依然會在董事局。

達利奧又稱，日後將擔任橋水兩名聯席投資總監Bob Prince及Greg Jensen的導師。

外媒指，達利奧卸任時機有利，橋水在疫情初期誤讀市場錯判形勢，其後表現有改善，旗下王牌基金Pure Alpha今年首9個月回報34.6%。

回顧過去，達利奧表示，他初期在一個兩房公寓建立公司，只有兩位人士幫忙，時至今日公司已擁有1,300名員工，又指自己現在可以想像，公司在沒有他的情況下為幾代人做大事。

此外，他感謝公司團隊所做的一切，表示過去12年的營運並不容易，而在過去兩年，他觀察並指導團隊，讓他們在自己不參與下仍能營運橋水，認為團隊運作良好。

73歲的達利奧在1975年創立橋水，目前基金管理的資產規模超過1,500億美元。

他長期兼任公司投資總監、行政總裁及主席職務。不過，他在2010年公布逐步交棒計劃，2017年不再擔任行政總裁，2021年退任主席。