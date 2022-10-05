調查：逾4成港人憂長壽挑戰　過半數擬增現金儲蓄自保

港人愈來愈長壽，根據星展銀行及宏利聯合委託進行的調查，對於活得比平均壽命更長，港人的最大擔憂是財政困乏和健康轉差的危機。調查結果反映，大部分受訪港人認為有需要儲蓄更高比例的收入，累積現金儲備，抵禦未來風險。

「星展與宏利為未來做好準備調查」結果顯示，在受訪者當中，42%認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄(24%)，以及需要工作更久才能退休(15%)。逾半(53%)表示會增加現金儲蓄以保障未來，儘管這會有通脹風險。此外，受訪者亦表示若要有舒適的退休生活，有需要把收入的40%儲起來，但他們目前只儲起約28%。另外，Z世代及千禧世代更認為有需要儲起一半以上的收入。

一旦預期會用盡積蓄，50%受訪者表示很可能會減少個人開支，包括減少娛樂(19%)、外出用餐(16%)及衣着開支(15%)。11%的父母會準備減少子女方面的支出。約10%受訪者指出若用盡積蓄，會考慮降低居住環境質素。

調查亦發現，香港成年人對未來的最大擔憂之一是醫療費用上漲(57%)。其他憂慮包括出現新的疫情(58%)以及財政資源不足(54%)，逾半(54%)亦認為未來30年會受通脹加劇所影響。

1/5參與調查的成年人表示退休後無人可依。一旦無法工作，大眾富裕階層中介乎35至65歲的準退休人士為最脆弱的一群，他們積蓄不足，沒有收入後亦難以獲得支援。同樣地，即使有伴侶的人亦認為，會在情感上依賴另一半的支持，多於財務建議方面的支援。