企業應對成本升　產品減量價不變　另類通脹殺埋身

全球通脹來襲，歐洲及美國物價均創逾40年高位。由於大宗商品和原材料價格持續高企，加上各大央行收緊貨幣政策，圖盡快壓低通脹，使企業借貸成本急升。企業為了維持盈利能力或收窄虧損，本應上調產品價格以轉嫁成本上升壓力，偏偏如今全球經濟衰退風險急增，都不敢貿然加價，以免打擊銷售，故得設法在不加價的情況下削減成本。除了用較便宜材料生產，即所謂的「降級式通脹」(Skimpflation)外，另一個應對方法是「縮水式通脹」(Shrinkflation)，亦即產品減量不加價的「隱性加價」！

「通脹」一詞大家聽得多，但對「縮水式通脹」這一經濟學用詞，可能會感到陌生。關於「縮水式通脹」一詞，據投行摩根士丹利中國投資管理一份全球股票觀察研究報告所述，市場認為經濟學家Pippa Malmgren創造了這一經濟學名詞，自2015年以來開始流行，其最常見的意思是指企業將產品尺寸縮小，但價格維持不變。而這個詞彙還有一個不太常見的用法，是指一種宏觀經濟情況，即經濟收縮的同時，仍在經歷價格上升，也就是更為人們所熟知的「滯脹」。隨着利率和通脹雙雙上升，市場亦同步縮水，而這與生活成本飆升形成截然相反的態勢。

●商品「瘦身」方法層出不窮

其實，在消費者的角度，「縮水式通脹」的關鍵就在於「縮水」二字。例如大家一直購買的商品，外觀和價格並沒有改變，但原來體積或重量「縮水」了，具體如某市面暢銷洗髮水，原裝設計是1,000毫升，現在卻是750毫升，售價不變，但其實變相加價25%。其他例子如包裝面紙，眼看數不出張數，但往往就是「縮水」了也不容易察覺，還有杯麵、飲料等，反正就以設計改變、推新款式等各種理由，對產品作出「減量不加價」的做法。

此外，有些廠商以轉移視線的方法宣傳，如較小分量的食品，意味着攝取較少的熱量，被稱為「少即是多」(食少啲更健康)，試圖美化減量不加價的行為，來轉移消費者注意力。雖然消費者可能都會發現產品分量改變，但礙於零售價不變，也無奈接受。

在這個階段，因為產品零售價未有改變，故不會影響物價指數。不過，若然連這「縮水」大法都抵銷不了成本升幅，最終生產商或零售商還是要選擇將產品提價，便會直接反映在物價統計數據上。因此，「縮水式通脹」也可視為通脹周期的其中一個階段性的現象。

●宜加強監管 保障消費者

企業欲維持盈利能力，奇招盡出。不過，過於頻密的減量不加價行為，幅度甚至大於成本漲幅，便會惹來剝削消費者權益之嫌；而這種頻密加價的做法，往往是擁有壟斷性行業地位的企業才有條件做出。因此，面對這通脹困境，政府相關部門宜加緊巡查，作出適當的市場監管，有需要時介入調查，以確保巨企沒有濫用壟斷地位隨意漲價，剝削消費者權益，更甚是加劇貧富懸殊，積累社會不穩定因素。歐美地區都有針對企業壟斷行為和價格操縱設立監管和處罰制度，香港亦有消費者委員會，以調研形式監察商品情況，加強消費者資訊。

●市民防愈買愈貴有法

當通脹高企遇上經濟衰退，供需結構失衡，在消費品市場可能出現的結果正正就是隱性通脹。在需求無法有效滿足下，供給端只能以限購或綑綁形式來變相加價，形成被動的消費降級。

為了爭取權益，保障自身利益，消費者善用互聯網平台「格價」或互通商品資訊，甚至自發成立團購平台，為商品爭取較大的折扣額。

作為精明的消費者，也要學懂查閱一般字體小得離譜的商品價格標籤，以得悉每單位價格。若產品未有提供，就要自行計算出每毫升或每克等單位價格，以判斷價格高低，才作出消費決定。

一個有趣的個案發生在日本。2008年，日本人Masayuki Iwasa就因為不滿其至愛的Bourbon品牌朱古力餅乾，數量由16塊減少至14塊，之後是每塊餅乾的重量減少，致令每盒重量從112.5克減至110.6克。其後，他發現類似的減少產品分量做法，遍及米果零食、薯片品牌等。此君一怒之下創造了「值上備忘錄」(www.neage.jp)價格追蹤網站，記錄偷偷變相漲價的「縮水式通脹」商品與服務。該網站迄今追蹤約400項商品與服務，種類包括食品、飲料、日用品、娛樂休閒及公共交通等範疇。

外媒引述Iwasa指，過去日本長期通縮，意味企業產品難以直接加價，故迫不得已以此「縮水式通脹」應對，惟此做法「偷偷摸摸」，困擾消費者。隨着歐美地區通脹加劇，這種「縮水式通脹」的隱性加價現象，在全球愈來愈普遍。

●吳卓殷：應比較每單位價格

面對「縮水式通脹」，普羅大眾和政府可如何應對？不妨看看經濟師和理財專家的建議。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，「縮水式通脹」並非新現象，一般於消費需求較弱及生產成本上漲時發生，企業難以提升銷售價格，為維持毛利率只能減少產品分量。這現象於過去油價急升的時期曾經發生，而近年新冠疫情及俄烏戰事帶來的供應鏈瓶頸問題同樣令「縮水式通脹」現象日益明顯。

面對「縮水式通脹」，他建議消費者需多注意單位價格，而並非銷售價格或包裝大小，例如每公升可樂價格，而非整瓶售價或容器大小。

至於政府角色，他指企業選擇如何包裝銷售及定價，政府難以直接干預市場。「縮水式通脹」同時難以依靠傳統消費物價指數(CPI)方式測度，現象出現時往往代表通脹壓力較官方數據顯示更大。以香港而言，扣除租金成本的通脹率已按年增加至5%左右，「縮水式通脹」實際上令市民對物價上升感受更深。聯繫匯率下香港政府難以貨幣政策控制通脹，只能於財政政策角度出發，派發消費券或提供補貼降低市民生活成本，或對症下藥降低企業成本，例如全面解除新冠疫情邊境防疫措施，以降低運輸成本。

●李澄幸：提高意識保護荷包

認可財務策劃師李澄幸稱，面對「縮水式通脹」，消費者表面上沒有多花錢，但購買到的產品卻少了。消費者希望保護自己的荷包，首先是要提高相關意識，除了看包裝大小外，更加要留意淨重量、淨容量等，繼而再比較同一產品但不同品牌的每單位價格，這才是真正的格價。「縮水式通脹」在某個意義來說是商業行為，但從政府層面說，可以考慮提高消費者的知識程度，比如定期透過調查或刊物比較同一款產品在過去幾個季度的變化，包裝外觀是否有明顯的分別，有比較及有資訊的同時亦帶出不同品牌的經營手法，消費者自然更懂得選擇他們喜歡而又較實惠的品牌。

●梁彥穎：開源增收入 投資抗通脹

上古國際集團董事梁彥穎指出，產品價格不變，但用料少了，或質量減低，都屬於「縮水式通脹」，例子包括漢堡包體積小了，電視機易壞了。在原材料價格不斷上升的預期下，此種通脹不得不持續一段時間。

面對此種通脹，梁認為消費者只有很少選擇，一是減少用量，以及選擇次貨；二是開源增加收入，減低受通脹的影響；三是進行投資，而投資回報率必須高於通脹率。至於政府的角色，應付通脹的一般手段是加息，但加息是雙面刃，儘管可紓緩通脹，但同時會提高企業借貸成本，企業會放慢投資，妨礙經濟發展。