【高盛推介】美團、騰訊急彈 資金持續吸納
2022年10月05日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(9月30日)失守170港元水平，本周一(3日)跌約2.4%，周三(5日)早段顯著反彈，高開約4.1%後重上170元水平，最高見173.8元。現報172.3元，升約6.6%。有券商料美團提高送餐效率的策略，預期新業務虧損有收窄的空間。該行將美團列為中國互聯網行業首選之一，目標價300元。
騰訊控股上周五失守270元水平，本周一跌約1%，當日曾低見259.4元，創3年新低。周三早段亦顯著反彈，開市隨即重上270元水平，及後升幅擴大，最高見277.6元。現報276.6元，升約4.9%。有報道引述消息，指騰訊擬收購歐洲等海外公司的多數股權及控制性股權，以提升增長動力。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金吸納騰訊及美團好倉，過去5個交易日分別共錄得約5,990萬及3,190萬元資金流入，分別為同期第一及第二多資金流入的個股相關資產。
美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡美團，認沽證方面的高槓桿選擇可留意美團沽(19810)。貼價選擇可留意短期美團沽(21533)。熊證方面的貼熊選擇可留意美團熊(50738)，遠熊選擇可留意美團熊(50525)，與現價有約10及15元收回距離。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、短期。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
騰訊購25404，行使價309元，2023年2月7日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
騰訊購23271，行使價320元，2023年2月17日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿。
騰訊牛64592，收回價255元，行使價252.2元，換股比率500，實際槓桿10.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的貼價選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊沽(22344)。高敏感度選擇可留意騰訊沽(23702)。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(50903)，遠熊選擇可留意騰訊熊(50905)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊沽23702，行使價260元，2023年2月21日到期，實際槓桿5.1倍，高敏感度。
騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，實際槓桿14.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
騰訊熊50905，收回價300元，行使價303元，換股比率500，實際槓桿9.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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