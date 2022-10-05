報告：去年香港貿易總額近11萬億元　全球第六

DHL與美國紐約大學史登商學院(NYU Stern School of Business)公布最新的DHL Trade Growth Atlas報告顯示，香港在2021年的貿易總額高達1.4萬億美元(約10.9萬億港元)，位居全球第六。

報告指出，在2016年至2021年間，香港的貿易額增長高達3,760億美元，全球排名第五；貿易量增長則達2,273億美元，位居全球第六，表現出色。

該報告亦指，未來貿易增長的主要參考兩項指標，一是速度，即一個市場的貿易量增長速度；二是規模，即一個市場在一段時間內交易貨物量的改變。就貿易量規模而言，香港躋身世界前十大市場之列，與其他主要亞洲市場包括新加坡、南韓等並居前列。

DHL香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠表示，香港在貿易總額和貿易量增長方面均表現出色，彰顯其作為國際金融、商業及貿易中心的地位。香港作為區域物流樞紐，與全球各地緊密聯繫，再加上香港國際機場的三跑道系統及擴建後的DHL中亞樞紐中心的陸續落成啟用，公司更能充分支援客戶在全球和區內的貿易增長。

報告顯示在2016年至2021年間，香港的最大出口目的地是中國内地(56%)，其次是美國(7.5%)和印度(3%)。同期香港的主要進口來源地接近一半是中國内地(45%)。

DHL Trade Growth Atlas研究了全球貿易在增長趨勢、地理轉移、貿易產品組合和商業環境的廣泛變化，並按地區包括發達經濟體系和新興經濟體系，分析了173個市場的國際貨物貿易情況。