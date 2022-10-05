Wetland Seasons Bay第3期收900票　超購19倍

他表示，該盤的開放式戶、一房戶及洋房現時尚未推出市場，會視乎周四銷情及市場反應再作推售部署。同系列第2期最新再錄得別墅單位成交，為別墅RV9的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連787方呎花園，成交價1,571萬港元，呎價約14,014元，為該盤同類戶的新高。項目第2期於本周至今已沽出4伙別墅單位，套現逾5,500萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，自放寬壓力測試的要求後，可見連續兩個周末的睇樓量明顯上升，而成交量亦略為增加。為配合項目銷售部署，美聯物業於天水圍天一商城設立旗艦專門店。布指出，由即日起至10月31日期間，透過該行購買項目第3期任何單位的首50名買家，可獲贈「香港濕地公園全年家庭通行套票」，名額共50位，優惠合共總值約1萬元。

此外，美聯物業住宅部營運總監張子存指出，項目第3期已屆現樓階段，近乎可「拎包入住」，故首兩輪銷售有近三成入票屬長線收租投資者，預期項目入伙後呎租可高達約32元，買家可享逾2.5厘租賃回報。