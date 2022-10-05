盛寶金融：企業盈利轉弱或引發新一輪跌市

黃永輝(左)表示，驅使聯儲局在貨幣政策上「轉軚」的其中一個因素是金融市場出現「傷亡」

盛寶金融(Saxo Markets)大中華區市場策略師黃永輝(Redmond Wong)表示，本周的美股反彈主要由於市場開始預期包括美國聯儲局等央行最「鷹」的加息時期快將完結，加息步伐有望放緩，惟企業盈利轉弱將使股市再度下滑。

黃表示，10年期美國國債孳息率由高位4厘回落至目前的3.6厘水平，正開始看到債券市場對投資者的價值，因投資者預期緊縮周期或即將完結。他認為，仍無法肯定聯儲局何時終止緊縮周期，該局在未來2至3個月態度均將偏「鷹」，直至見到具突破性的經濟數據。

他指，在經濟增長放緩甚至衰退風險增加，以及聯儲局仍「鷹」派情況下，不宜沾手俗稱「垃圾債」的高收益債券，需等待至明年。他認為，驅使聯儲局在幣策上「轉軚」的其中一個因素是金融市場出現「傷亡」(Casualties)，部分資產或受到「嚴重衝擊」，有可能是經濟、股市、債市或新興市場等任何市場。

他預計，股市將面臨的另一挑戰是企業盈利，第三季業績期料將有更多企業表示面臨毛利壓力和需求前景疲弱等負面消息，引發新一輪跌浪。

該行另一市場策略師Charu Chanana表示，印度曾傳出以折扣價買入俄油，並以盧布支付，或令其他同樣深陷能源短缺危機的新興市場跟隨倣效，近期亦有報道指緬甸開始購買俄羅斯石油產品，並準備以盧布支付運費。

她認為，如果愈來愈多國家在能源、食品或化肥進口上轉向與俄羅斯貿易，意味該區從以美元為基礎的貿易融資將發生重大轉變。