調查：23%在職青年擬未來一年投資虛擬資產

近年與虛擬資產有關的投資活動迅速發展，投資者及理財教育委員會(投委會)日前發表調查結果顯示，72%受訪者曾聽聞虛擬資產，包括加密貨幣和非同質化代幣(NFT)。年輕群組對虛擬資產的意識最高，受訪的95%在職年輕人(18至29歲)表示曾聽聞虛擬資產。

調查發現，部分受訪者亦擬投資於虛擬資產，接近一成(9%)表示有意於未來12個月持有虛擬資產，而過去12個月持有虛擬資產的受訪者比例為4%。

年輕人對虛擬資產的興趣更見濃厚，約23%受訪的在職年輕人表示，有意在未來12個月投資虛擬資產。調查亦顯示受訪的在職年輕人中，8%於過去12個月持有虛擬資產，比例是整體受訪者的兩倍。

上述調查於今年4至5月進行，檢視公眾對虛擬資產的認知及興趣。

投委會主席杜淦堃表示，調查顯示公眾尤其是年較人對虛擬資產甚感興趣。虛擬資產價格的波動性很大，而且未必受監管，一般投資者亦未必完全理解其特性及風險。有鑑於此，投委會將繼續推動關於虛擬資產的投資者教育工作，幫助市民了解新興投資趨勢的操作及背後的風險，協助他們建立正確態度以作出明智的財務決定。