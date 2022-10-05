道期跌逾200點 美匯企110水平
2022年10月05日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報110.68；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報7.0393；美元兌日圓報144.39；歐元企0.9946，英鎊處1.1415。金價報1,715美元。布油報91.59美元，紐油報86.25美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌202點。
●市後關注點
20:15 美國9月ADP私人就業職位
20:30 美國8月貿易帳
20:30 加拿大8月建築批核
20:30 加拿大8月貿易帳
22:00 美國9月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報18,087點，重上萬八關，升1,008點或5.9%；國企指數收報6,224點，升367點或6.28%；科技指數收報3,685點，升258點或7.54%。主板成交1,054億港元。https://bit.ly/3SDzj3n
-瑞信降保誠目標價，仍予「跑贏大市」評級。
-國策支持，摩通叫「增持」龍源電力及大唐新能源。
●內地假期休市。
●實踐多元化！傳蘋果首要求供應商將耳機生產線遷印度。
●調查：23%在職青年擬未來一年投資虛擬資產。
●報告：去年香港貿易總額近11萬億元，全球第六。
●英國據報尋求與挪威簽訂20年天然氣合約，免冬季停電。
●盛寶金融：企業盈利轉弱或引發新一輪跌市。
●富達：全球經濟邁向衰退，吸美國國債及日圓避險。
●「鱷王」達利奧放棄橋水控制權，退任聯席投資總監。
●債台高築！美國國債首次突破31萬億美元。
●調查：逾4成港人憂長壽挑戰，過半數擬增現金儲蓄自保。
●美財長耶倫否認11月中期選舉後離任。
●部分考生推遲應考，CFA一級考試通過率降至37%。
●亞馬遜據報凍結招聘零售業務人手。