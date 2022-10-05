飛揚1期開售以來沽218伙 最快月內加推海景戶餘貨
2022年10月05日 16:59
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（左起）蔡榮增、陳大偉、楊桂玲、黃詠欣
市場觀望氣氛濃厚，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，由今年6月底開售至今累計售出218伙，涉及成交金額約12億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，自上月底金管局放寬壓力測試的要求後，有約六成的準買家計劃購入的單位由低層戶，轉為中高層戶，故將會最快月內加推剩餘的海景戶，同系列第2期項目有機會年底推出。
為配合項目的銷售部署，該盤夥拍利嘉閣地產及利嘉閣按揭代理為買家提供按揭優惠計劃及置業優惠。利嘉閣地產董事陳大偉表示，項目第1期近九成單位都是年輕上車族群最愛的一房或兩房間隔。利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增表示，由即日起至10月31日，首3名透過該行購入該盤的單位買家，即可獲贈「自悠『飛』豪華雙人日本旅遊套票」，優惠總值最高達17萬港元。
此外，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，是次利嘉閣按揭代理推出的按揭優惠，包括「筍到飛起H按」計劃，息率低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，鎖息上限最優惠利率(P)減2.5厘 (P現為 5.125厘)，即實際息率低至2.625厘。另亦設有「置淡定」定息計劃，首2年定息2.75厘，其後低至H加1.3厘(設封頂息率P加2.25厘)，並享有高達貸款額1.65%之現金回贈。上述2個按揭計劃，按揭成數高達90%，年期長達30年。