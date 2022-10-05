飛揚1期開售以來沽218伙　最快月內加推海景戶餘貨

為配合項目的銷售部署，該盤夥拍利嘉閣地產及利嘉閣按揭代理為買家提供按揭優惠計劃及置業優惠。利嘉閣地產董事陳大偉表示，項目第1期近九成單位都是年輕上車族群最愛的一房或兩房間隔。利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增表示，由即日起至10月31日，首3名透過該行購入該盤的單位買家，即可獲贈「自悠『飛』豪華雙人日本旅遊套票」，優惠總值最高達17萬港元。

此外，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，是次利嘉閣按揭代理推出的按揭優惠，包括「筍到飛起H按」計劃，息率低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，鎖息上限最優惠利率(P)減2.5厘 (P現為 5.125厘)，即實際息率低至2.625厘。另亦設有「置淡定」定息計劃，首2年定息2.75厘，其後低至H加1.3厘(設封頂息率P加2.25厘)，並享有高達貸款額1.65%之現金回贈。上述2個按揭計劃，按揭成數高達90%，年期長達30年。