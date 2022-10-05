攜程：75%港人肯為可持續旅遊付額外旅費

近年全球熱捧可持續旅遊，旅客在選擇旅遊產品的過程中亦有考慮到環保，超過73%的香港受訪者認為可持續旅遊相當重要。

報告調查了亞洲及歐洲11個市場共7,705名受訪者，發現愈來愈多旅客考慮到旅遊對環境造成的影響，因而選擇可持續旅遊。

一眾受訪者中，47.5%的香港人表示關心旅遊對下一代的影響；三分一(33.9%)的受訪者認為可持續性對改善旅行體驗很重要，另有9.7%承認，選擇可持續旅遊是因社會大眾壓力所致，8.3%則認為可持續旅遊是一種潮流趨勢。

在外地旅遊時甚麼活動或行為才稱得上可持續，旅客的理解可以十分廣泛，當中30.5%的香港受訪者認為需要尊重當地文化和傳統，另有42%和40.1%的受訪者認為，減少食物浪費及即棄產品消費，亦是可持續旅遊的重要元素。

新冠疫情改變了消費者的心態和行為，愈來愈多人打算實踐可持續旅遊。報告指，每10位香港受訪者便有8位(79.9%)反映新冠疫情確實驅使他們更願意選擇可持續旅遊。逾半數(51.5%)受訪者意識到旅客的行為會對環境、大自然和社會產生重大影響。約有四分一的受訪者(25%)皆認為疫情下的旅遊限制令他們更懂得欣賞大自然，增加了他們留港本地遊的需要。

報告的重點之一是解構亞洲和歐洲旅客在理解和實踐可持續旅遊的大不同。21.3%的歐洲受訪者表示選擇可持續旅遊因為「很潮」，亞洲旅客則相對較少這樣想，只有7.1%。

至於旅客是否願意為可持續旅遊支付更多？39.1%的歐洲旅客對此並不支持，反而中國(80.2%)和香港(75%)旅客佔據榜首。此外，報告發現香港受訪者(75%)最傾向支付更高旅費以抵銷碳排放，從而減少旅行所帶來的環境影響。而全球受訪者的比例則為67.7%。

在預訂可持續旅遊產品或服務時，全球僅20%的受訪者稱沒有遇到任何障礙，其餘受訪者則表示曾遇到形形色色的問題。另一方面，旅客表示難以獲取有關可持續旅遊產品的資訊，其中，香港分別有41.3%及28%的受訪者表示可持續旅遊產品的選擇太少，且相關選擇的標籤不夠清晰。

由此可見，網上旅行平台應更明確標示可持續旅遊產品，為此香港有46%的受訪者認同；其次有44.7%的受訪者要求網上旅行平台應讓用戶更方便地篩選及搜尋可持續旅遊產品；還有超過三成半的受訪者建議網上旅行社應提供抵銷碳排放的旅遊選擇。

至於最願意在旅行中支付額外旅費以加入可持續元素，香港旅客(75%)僅次於內地旅客(80.2%)。相關的可持續選擇所需成本一般較高，香港旅客對於各個價格加幅的反應不一，僅約7.6%的香港受訪者願意為可持續產品和服務額外支付超過10%的旅費。

攜程集團首席執行官孫潔表示，報告調查所得再次肯定公司願景，即加強教育旅客及提供更大量及更多元化之可靠、可持續的旅行產品和服務；同時對於攜程集團，以至整個旅遊業而言，皆是大家的奮力目標。她又指，今後將與合作夥伴、旅客和各方持份者攜手合作，共同創造一個更加可持續的世界。