聯交所對天成國際及一名前任董事作紀律行動

香港聯合交易所發公告，譴責天成國際集團控股有限公司(已除牌)(前股份代號：109)及

前執行董事兼主席陳傳進。

在2019至2020年，該公司的附屬公司作出了數次令人擔憂的交易和行為，包括與和該公司控股股東有關聯的公司簽訂貸款協議，及簽訂質押合同以擔保其貸款義務。近10億元人民幣的抵押存款被受益人銀行強制執行並扣除。涉及於2020年6月30日從其中一家控股股東公司收到3.78億元人民幣後，將相同款項於2020年7月1日匯回至同一家公司的循環付款，兩個日期正分別是該公司財務匯報期結束之前和之後。

附屬公司向該公司提供財務報表，顯示附屬公司認購了若干理財產品，於2020年6月30日價值超過6億元人民幣。後來獨立法證審閱發現此等認購不曾發生，據稱認購和循環付款可能是為了掩蓋銀行對質押合同的強制執行。

陳傳進至少得悉質押合同及貸款協議，但並沒有向該公司匯報和採取措施促使該公司遵守《上市規則》。該公司於2020年9月或之後才發現這些問題，導致要延遲公布年度業績、暫停股份交易，最終更令該公司的上市地位被撤消。

陳傳進嚴重違反其董事職責、未能保護該公司的資產及未有配合聯交所的調查。其意圖向投資大眾隱瞞質押合同的強制執行，聯交所對此必須作出強而有力的監管行動。

聯交所表示，該公司及陳傳進同意以和解方式解決擬進行的紀律處分程序，有助迅速解決此事。