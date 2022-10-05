屯門限呎住宅地46億元批予長實　低下限估值5%

長實集團執行董事趙國雄表示，集團一直積極參與投地，全因對香港地產市道前景極具信心，對於今次投得屯門青山公路大欖段地皮表示十分興奮，並稱由於地皮面積偌大、建築上有一定難度，且涉及的單位數量多，估計連同地價及發展費用計算，投資總額預計超逾130億港元。

趙氏認為，該區的交通網絡和社區配套，會隨着鄰近項目陸續落成以及北區都會的發展而變得更完善。

綜合市場估算，該地皮估值約48.3億至71.9億元，每方呎樓面地價約3,700至5,500元，較首次推出時低達三成。