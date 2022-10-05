屯門限呎住宅地46億元批予長實 低下限估值5%
2022年10月05日 18:46
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曾於2022年4月底流標的屯門青山公路──大欖段限呎住宅地，於早前重新招標，並於上周再度截標，地政總署周三(5日)公布該地皮以46.01億港元批予長實集團(01113)，較市場估值下限還低出近5%，平均每方呎樓面地價約3,522元。
長實集團執行董事趙國雄表示，集團一直積極參與投地，全因對香港地產市道前景極具信心，對於今次投得屯門青山公路大欖段地皮表示十分興奮，並稱由於地皮面積偌大、建築上有一定難度，且涉及的單位數量多，估計連同地價及發展費用計算，投資總額預計超逾130億港元。
趙氏認為，該區的交通網絡和社區配套，會隨着鄰近項目陸續落成以及北區都會的發展而變得更完善。
綜合市場估算，該地皮估值約48.3億至71.9億元，每方呎樓面地價約3,700至5,500元，較首次推出時低達三成。
資料顯示，地皮佔地逾36.28萬方呎，鄰近新盤OMA by the Sea，可建總樓面約130.64萬方呎。項目於上周五(9月30日)再度截標，並收到5份標書，數量與首次截標時相同。是次入標財團全數獨資參與，包括上次已有投標的新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)等。入標發展商當中，有4家為再度參戰，除了上述兩家外，恒基地產(00012)及信和置業(00083)亦再次入標。上次有份遞交標書的嘉華國際(00173)未有競投。而佳明集團控股(01271)則首次參與。