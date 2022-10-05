調查：36%亞太投資者將回報及整合ESG並列為首要目標

道富環球投資管理發布調查報告的結果顯示，對亞太區投資者而言，在未來12個月通過投資固定收益資產實現更高的回報（36%）以及整合環境、社會和管治（ESG）因素（36%）是並列的首要目標。他們較美國（29%）和歐洲、中東和非洲（EMEA）（26%）的受訪者更重視固定收益投資的回報。在美國和EMEA，分別有44%和38%的受訪者認為ESG整合為最優先目標。

道富環球投資管理亞太區投資主管安奇雲表示，雖然整合ESG於固定收益投資是亞太地區投資者的首要目標之一，但關注度並不及美國和EMEA投資者。然而，更多亞太區投資者（30%）打算在未來12個月增加可持續債券配置以實現ESG目標，較EMEA（29%）和美國（20%）為高。至於整合ESG的首選方法，巴黎協定標準明顯地脫穎而出。投資者為其固定收益投資組合減低氣候風險和減碳，全球近一半（46%）的受訪者以巴黎協定標準作為投資基準。這情況在亞太區更為明顯，有53%受訪者正採用巴黎協定標準。

隨着市場持續波動並可能出現經濟衰退，投資者正在加緊考慮其他投資回報來源。調查發現，在未來12個月，銀行貸款（51%）和通脹掛鈎債券（42%）是最多全球受訪者預期會增加的資產類別。對於亞太地區的投資者來說，銀行貸款（37%）仍然是最具吸引力，但與美國（18%）和EMEA（25%）相比，他們在未來12個月更有可能增加對投資級別企業債券的配置（35%）。

該調查發現，亞太地區投資者的固定收益投資組合中，配置在指數投資策略的比例較高。42%亞太地區受訪者表示，他們有超過20%的固定收益投資選用了指數策略，比例高於美國（27%），並與EMEA（43%）看齊。

這項調查問了全球機構投資者對目前固定收益市場的看法，以及如何在持續波動的市況下分配投資。對象包括全球700個退休基金、捐贈基金、慈善基金及主權財富基金，以及財富和資産管理公司，其中110位受訪者來自亞太地區。