新盤UPDATES：發展商態度審慎轉慢速推售
2022年10月05日 20:59
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市場憧憬月內公布的施政報告會有提振經濟措施，準買家入市態度轉為觀望，發展商的推盤部署趨審慎，每輪推售的單位數量不多。其中，天水圍項目明日將以價單形式發售45伙，另有35伙將招標出售。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期截收949票
新鴻基地產(00016)代理總經理胡致遠表示，旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，第三輪銷售於周三(5日)正午12時截票，經核數共接獲949張入票，當中包括9票為代理入票，按周四(6日)以價單形式發售45伙計，超額認購逾20倍。
他表示，該盤的開放式戶、一房戶及洋房現時尚未推出市場，會視乎周四銷情及市場反應再作推售部署。同系列第2期最新再錄得別墅單位成交，為別墅RV9的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連787方呎花園，成交價1,571萬港元，呎價約14,014元，為該盤同類戶的新高。項目第2期於本周至今已沽出4伙別墅單位，套現逾5,500萬元。
●屯門飛揚第1期最快月內加推海景戶
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，由今年6月底開售至今累計售出218伙，涉及成交金額約12億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，自上月底金管局放寬壓力測試的要求後，有約六成的準買家計劃購入的單位由低層戶，轉為中高層戶，故將會最快月內加推剩餘的海景戶，同系列第2期項目有機會年底推出。
●藍田港鐵站KOKO HILLS獲批項目轉讓同意書
市區項目入伙在即，會德豐地產發展的藍田港鐵站KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE項目，已獲地政總署發出項目轉讓同意書，將啟動入伙流程。發展商於周三(5日)晚上舉行亮燈儀式。發展商表示，項目的住客會所「Club KOKO」設有逾7.2萬呎大型會所及園林，設會所餐廳、區內獨有約50米戶外園林泳池、24小時健身室、兒童玩樂天地及室內外瑜伽空間等多項設施。
●啟德THE HENLEY III一房售1,076.9萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，最新售出3A座23樓C室，實用面積367方呎，一房間隔，成交價為1,076.9萬元，呎價約29,343元。
●將軍澳SAVANNAH洋房終止交易
新盤市場錄得大額終止交易個案，會德豐地產旗下將軍澳SAVANNAH，全盤實用面積最大的6號洋房原本於2019年5月以5,460.9萬元沽出，惟交易於周三(5日)終止。上述洋房實用面積1,993方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連524方呎花園及695方呎天台，購入時成交呎價約27,400元。資料顯示，洋房的買家入市時享有先住後付優惠，洋房的成交期亦長達1,088日。
●長實在港推售英國倫敦住宅項目
長實集團(01113)公布推售英國倫敦住宅項目Chelsea Waterfront — POWERHOUSE，提供260伙，戶型涵蓋一房至四房，面積由638至1,883方呎。當中，兩房售價由170萬英鎊(折合約 1,512萬港元)起。發展商將於周六及周日(8日及9日)在港舉行展銷會。
該項目前身為逾百年歷史的洛茲路發電廠 (Lots Road Power Station)，透過活化工程打造成住宅項目，將現代元素與歷史地標結合。