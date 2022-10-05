大埔中心河景移民盤售422萬　低市價1成沽

移民業主急套現，淡市下只有「一減再減」，大埔中心同類河景放盤，合共累減106萬元後，僅以422萬元售出，低市價至少10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蘇振宇表示，堅尼地城聚賢逸居低層C室，實用面積約264方呎，兩房間隔，獲外區上車客以498萬元購入，呎價約18,864元，原業主於2017年2月以約400萬元購入，轉手帳面獲利約98萬元，物業升值約25%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富邦大廈低層單位，實用面積約363方呎，並連有約1,000方呎大平台，兩房間隔，望樓景，成交價740萬元，呎價約20,386元，創屋苑呎價新高。

●中原施長達透露，北角愛琴軒中層B室，實用面積約313方呎，兩房間隔，以568萬元易手，呎價約18,147元，買家屬於用家，原業主於2010年以242萬元買入，持貨約12年，帳面獲利326萬元。

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨21座中層1室，實用面積約547方呎，原則三房間隔，後改成兩房，9月叫價870萬元，後見市況淡靜，減價至830萬元，買家積極還價後再減至818萬元易手，呎價約14,954元，新買家為區內租客。

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九龍區

●中原賴仲軒稱，九龍灣德福花園9月首4天即錄兩宗買賣，平均實用呎價約11,351元，包括B座高層11室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望街景，獲外區上車客以580萬元承接，呎價約11,219元。

●利嘉閣莊雅琁表示，牛頭角居屋樂雅苑A座極高層7室，實用面積約467方呎，兩房間隔，新近以在已補價自由市場以約498萬元沽出，呎價約10,664元，新買家為區內客。

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新界區

●美聯楊浩然表示，大埔中心4座中底層H室，實用面積約299方呎，屬兩房戶型，擁河景，原業主移民，故叫價一減再減，由叫價528萬元，終劈價約106萬元，獲上車客以422萬元承接，呎價約14,114元，低市價至少10%。

●中原楊頌堯指，大埔中心9月暫錄兩宗買賣，其中5座中層H室，實用面積約299方呎，兩房間隔，放盤時開價約485萬元，日前議價後以450萬元易手，呎價約15,050元，新買家為用家，原業主於2014年以285萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約165萬元。

●美聯梁葦姮稱，大埔麗和閣中低層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，見市況淡靜，原先叫價約630萬元，終劈價約85萬元，以545萬元成交，呎價約12,415元，新買家購入單位上車自用。

●美聯陳偉健指，青衣居屋青雅苑A座中層5室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望海景，放盤約一個月，未補價第二市場叫價約450萬元，並獲區內上車客垂青，議價後減價約70萬元，「一筆過」形式以綠表售380萬元，呎價約7,771元。

●祥益袁思賢表示，屯門菁雋低層9室，實用面積約239方呎，一房間隔，外區客以330萬元購入上址自用，呎價約13,808元，原業主於2019年以約352萬元購入，轉手帳面蝕約22萬。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田欣廷軒1座中層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先叫價710萬元，減46萬元，減幅約6.5%，終以664萬元成交，呎價約15,923元。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園4座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤時開價約668萬元，雙方議價後以640萬元易手，呎價約12,851元，新買家為用家，原業主則於2012年以360萬元購入，持貨約10年帳面賺約280萬元，或升值約77.8%。

●中原陳廸豪指，沙田第一城10月暫錄約6買賣，包括44座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，7月時開價約578萬元，8月減至545萬元，10月減至485萬元，以473萬元易手，累減約105萬元，呎價約15,559元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城43座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩星期，開價450萬元，減50萬元，獲買家以400萬元承接，減幅約11.1%，呎價約14,085元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座高層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤僅十日，原先叫價758萬元，調整至726萬元沽售，呎價約17,327元。

●中原侯惠良指，沙田欣廷軒1座中層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，9月放盤時開價約720萬元，其後減至700萬元，雙方議價後以664元易手，呎價約15,923元，新買家為用家。

●中原黎宗文稱，大圍區9月暫錄約2宗二手買賣，其中名城1座南翼中層D室，實用面積約742方呎，套三房間隔，9月放盤時開價約1,428萬元，其後減至1,350萬元，日前議價後以1,268萬元易手，呎價約17,089元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區9月暫錄約11宗二手買賣，較上月同期錄約7宗增加，其中薈朗1座中層A7室，實用面積約293方呎，一房間隔，議價後以506萬元易手，呎價約17,270元，原業主於2016年以436萬元購入，持貨約6年帳面獲利約70萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表指，馬鞍山新港城K座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，望園景，放盤1星期，叫價790萬元，減價34萬至756萬元成交，減幅約4.3%，呎價約14,566元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，西沙帝琴灣凱琴居17座高層A室，實用面積約1,096方呎，三房間隔，望海景，單位放盤5個月，原叫價1,600萬元，累減達400萬元，減幅高達25%，終以1,200萬元成交，呎價約10,949元，創屋苑近一年半的呎價新低。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城9月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約13,975元，其中3期4座中層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，原先叫價650萬元，調減20萬至630萬元易手，減幅約3%，呎價約15,517元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳海悅豪園1座中層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，日前以668萬元易手，呎價約15,463元，原業主於2012年10月以約383萬元購入，持貨約10年，現轉手帳面賺285萬，物業升值約74%，新買家為區內客。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳SAVANNAH第3C座中層F室，實用面積約417方呎，一房間隔，設有開放式廚房，7月放盤開價850萬元，其後數次下調叫價，最終減價102萬元或約12%，以748萬元成交，呎價約17,938元。

●中原柯勇透露，將軍澳重陽節單日錄得12宗二手買賣，君傲灣3座中層B室，實用面積約667方呎，套三房間隔，最新以978萬元成交，呎價約14,663元，原業主於2009年10月以438萬元入市，持貨約13年帳面獲利540萬元，單位升值約1.2倍。

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