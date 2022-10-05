加息陰霾致美股全線下挫　特斯拉一度跌4.6%

美國就業數據仍然強勁，意味聯儲局勢將繼續大手加息，道指周三(5日)早段跌337點，至29,978點；標指跌54點，至3,736點；以科技股為主的納指跌208點，至10,967點。另有傳美國財長耶倫將於11月中期選舉後離任，惟她已澄清乃子虛烏有。

俗稱「小非農」的美國9月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增20.8萬個，多過預期，前值則大幅向上修訂5.3萬個，至18.5萬個。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,927點，跌156點，低水161點。

盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝表示，本周初的美股反彈主要由於市場開始預期包括聯儲局等央行最「鷹」的加息時期快將完結，惟他認為，無法肯定聯儲局何時終止緊縮周期，該局在未來2至3個月態度均將偏「鷹」，而驅使聯儲局在幣策上「轉軚」的其中一個因素是金融市場出現「傷亡」，部分資產或受到「嚴重衝擊」。

他預計，股市將面臨的另一挑戰是企業盈利，第三季業績期料將有更多企業表示面臨毛利壓力和需求前景疲弱等負面消息，引發新一輪跌浪。

事實上，企業壓力從頻頻傳出需削減成本和縮減規模等消息已可見一斑，全球電商「一哥」亞馬遜宣布，將凍結其零售業務的職位招聘至今年底，該企已通知招聘人員在未來數天內停止相關聘請行動，並建議他們取消一些招聘活動，其股價曾跌2%。

全球首富馬斯克(Elon Musk)在社交媒體平台Twitter收購案上立場飄忽，早前曾因反口拒絕收購而被Twitter提告，現馬斯克再次提議以每股54.2美元的價格進行收購，Twitter股價曾跌3.4%，特斯拉跌4.6%。