東方日報B1：港股彈千點 未脫險
2022年10月06日 00:05
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港股周三創3月17日以來最大單日升幅。(中新社圖片)
美國經濟數據疲弱，隨即惹來聯儲局或放慢激進加息步伐的遐想，刺激美股隔晚大升，而港股周三(5日)亦跟隨升勢，裂口高開732點後升勢未止，更重越18,000點關，全日更飆逾1,000點或5.9%，表現冠絕亞洲，更創港股自3月17日以來最大單日升幅。不過，有專家形容，周三港股升市是熊市中的反彈，是逃生多於買貨機會，畢竟全球經濟底子積弱，且國際地緣政局動盪，圍繞股、匯、債、商品及樓市的壓力揮之不去，投資者宜審慎控制持倉風險，把握反彈市減磅的機會。
承接美股連續兩日報復式反彈，恒指假期後顯著反彈，周三高開732點後，重上10天移動平均線(現處17,774點)，早段升幅曾收窄至603點，見全日低位17,682點；及後升幅再度擴大，最多曾升1,084點，高見18,164點，收報18,087點。國企指數報6,224點，升367點或6.28%。港股總成交1,055.44億元，主板沽空比率20.87%。
藍籌股幾乎全線揚升，表現最好的是申洲國際(02313)，股價升13.7%，報67.2元。安踏體育(02020)及李寧(02331)則各升逾一成，報91.9元及66.8元。唯獨碧桂園(02007)、碧桂園服務(06098)及石藥集團(01093)跌介乎0.51至1.01%。
「ATM」成員阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)分別飆8.43%、5.76%及8.16%，收報84.2元、279元及174.9元，聯同京東集團(09618)彈一成，帶動科技指數報3,685點，升258點或7.53%。另外，華晨中國(01114)復牌之後，股價狂瀉63.01%，至2.7元。
投行花旗表示，藍籌股最新每股盈利增長預測已削至跌5.2%，遂下調恒指今年底目標15%至20,000點，但維持明年底目標23,000點。該行指現時中國石油(00857)、中國移動(00941)、中國聯通(00762)、電能實業(00006)、中國人壽(02628)及恒隆地產(00101)的股價低於2009年3月底水平，故予上述股份「買入」評級。
潘渡投資總監馮時煖則認為，港股基本因素沒有改變，周三反彈主要是情緒主導，並追回美股之前升勢。除非港府在短期內再公布把海外入境檢疫限制放寬至「0+0」，或推出其他帶動經濟表現的政策，否則港股反彈較為短暫。再者，聯儲局表明，就算影響經濟也會抑制通脹，目前關鍵仍是通脹數據表現。觀乎環球市場，歐洲表現最差，亞洲及新興市場則受加息拖累，資金回籠至美國市場，反而美股反彈有機會企穩。
他又謂，周三恒指反彈乃「逃生門」，投資者宜把握短期反彈機會，趁機減少風險；就算較為進取的投資者也不太建議入市，預計短期大市炒波幅為主，恒指未來一周料在17,700至18,500點上落。
港股美國預託證券(ADR)周三早段回軟，騰訊折合報275.22元，較港收市低3.78元或1.35%，阿里報82.26元，較港低1.94元或2.31%。若按比例計，相當於恒指跌133點。
整體亞太股市周三亦跟大隊做好，惟升幅略有收窄，當中越南股市升2.42%，澳洲升1.82%，日本及南韓分別升0.48%及0.26%。摩根士丹利表示，新興市場和亞洲股市目前的熊市周期已接近尾聲，繼而把新興市場及亞洲(日本以外)股市的評級上調至「增持」。