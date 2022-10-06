東方日報B1：港股彈千點　未脫險

美國經濟數據疲弱，隨即惹來聯儲局或放慢激進加息步伐的遐想，刺激美股隔晚大升，而港股周三(5日)亦跟隨升勢，裂口高開732點後升勢未止，更重越18,000點關，全日更飆逾1,000點或5.9%，表現冠絕亞洲，更創港股自3月17日以來最大單日升幅。不過，有專家形容，周三港股升市是熊市中的反彈，是逃生多於買貨機會，畢竟全球經濟底子積弱，且國際地緣政局動盪，圍繞股、匯、債、商品及樓市的壓力揮之不去，投資者宜審慎控制持倉風險，把握反彈市減磅的機會。

承接美股連續兩日報復式反彈，恒指假期後顯著反彈，周三高開732點後，重上10天移動平均線(現處17,774點)，早段升幅曾收窄至603點，見全日低位17,682點；及後升幅再度擴大，最多曾升1,084點，高見18,164點，收報18,087點。國企指數報6,224點，升367點或6.28%。港股總成交1,055.44億元，主板沽空比率20.87%。

潘渡投資總監馮時煖則認為，港股基本因素沒有改變，周三反彈主要是情緒主導，並追回美股之前升勢。除非港府在短期內再公布把海外入境檢疫限制放寬至「0+0」，或推出其他帶動經濟表現的政策，否則港股反彈較為短暫。再者，聯儲局表明，就算影響經濟也會抑制通脹，目前關鍵仍是通脹數據表現。觀乎環球市場，歐洲表現最差，亞洲及新興市場則受加息拖累，資金回籠至美國市場，反而美股反彈有機會企穩。

他又謂，周三恒指反彈乃「逃生門」，投資者宜把握短期反彈機會，趁機減少風險；就算較為進取的投資者也不太建議入市，預計短期大市炒波幅為主，恒指未來一周料在17,700至18,500點上落。

港股美國預託證券(ADR)周三早段回軟，騰訊折合報275.22元，較港收市低3.78元或1.35%，阿里報82.26元，較港低1.94元或2.31%。若按比例計，相當於恒指跌133點。

整體亞太股市周三亦跟大隊做好，惟升幅略有收窄，當中越南股市升2.42%，澳洲升1.82%，日本及南韓分別升0.48%及0.26%。摩根士丹利表示，新興市場和亞洲股市目前的熊市周期已接近尾聲，繼而把新興市場及亞洲(日本以外)股市的評級上調至「增持」。