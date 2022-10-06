鐵路屋苑冧價　將軍澳LP6一周連環蝕讓

二手樓市氣氛持續尋底，抗跌力強的鐵路沿線私樓都「價量齊冧」。今年首三季本港56個同類私人屋苑，交投量按年急跌逾42%，同時，佔近九成的成交呎價較去年底回落，當中，24個屋苑錄10%或以上跌幅。樓價跌幅擴大，將軍澳日出康城LP6約一周連環蝕讓，兩房戶約3年半帳蝕逾20萬元。

中原表示，上述56個主要鐵路沿線屋苑，今年首三季僅錄4,084宗二手買賣登記，較去年同期錄7,072宗明顯減少，單計第三季則錄1,037宗，按季亦跌逾42%。而今年截至9月，有49個屋苑最新登記成交呎價，較去年底下挫約1至26%。

資料又顯示，4個鐵路沿線私樓屋苑的今年樓價，已錄逾兩成跌幅，當中，天后栢景臺平均成交呎價低見約21,763元，與去年12月平均呎價29,468元相比，期內跌最多約26%，其次是近日連錄多宗蝕讓的何文田天鑄及元朗朗城滙，同期平均呎價均跌約23%。

新供應對二手樓價影響開始浮現，康城站沿線的將軍澳日出康城近日連錄多宗損手成交。中原伍錦基指，上述為LP6第3座高層A室，實用面積約463方呎，去年12月開價998萬元，連減15口價，以733萬元易手，呎價約15,832元，做價及呎價均創屋苑兩房戶今年新低，原業主於2019年4月以755.2萬元購入。

半新盤市況亦「慘烈」。市場消息透露，屯門御半山1B座一個實用面積約386方呎單位，減價後售552.8萬元，呎價約14,321元，約4年帳面貶值近7%。