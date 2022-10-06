53%港人增儲蓄抗長壽　年輕族想存一半收入

港人愈來愈長壽，未必是一件好事。根據星展銀行及宏利聯合委託進行的調查，對於活得比平均壽命更長，港人的最大擔憂是財政困乏和健康轉差的危機，反映大部分受訪港人認為有需要儲蓄更高比例的收入。結果又顯示，港人雖擔憂通脹，但仍偏愛現金儲蓄。

「星展與宏利為未來做好準備調查」於年初訪問了1,409名介乎21至65歲的香港居民，結果顯示，在受訪者中，42%認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄(24%)，以及需要工作更久才能退休(15%)；53%表示會增加現金儲蓄以保障未來。

專家料通脹風險提高

受訪者亦表示若要有舒適的退休生活，有需要把收入的40%儲起，但目前只儲起約28%。另外，較年輕的Z世代(泛指1996至2016年出生)及千禧世代(泛指1981至1995年出生)更認為，需要儲一半以上的收入。星展香港保險業務主管勞永耀表示，較高的現金儲蓄比例，會構成相當程度的通脹風險。

此外，一旦預期會用盡積蓄，50%受訪者表示很可能會減少個人開支，包括減少娛樂(19%)、外出用餐(16%)及衣着開支(15%)；11%的父母會準備減少子女方面的支出。約10%受訪者指出，若用盡積蓄，會考慮降低居住環境質素。

調查亦發現，香港成年人對未來的最大擔憂之一是醫療費用上漲(57%)。其他憂慮包括出現新的疫情(58%)及財政資源不足(54%)；54%亦認為未來30年會受通脹加劇所影響。

1/3人投資靠自己或朋友

兩成參與調查的成年人表示，退休後無人可依。一旦無法工作，大眾富裕階層中介乎35至65歲的準退休人士為最脆弱的一群，他們積蓄不足，沒有收入後亦難以獲得支援。雖然受訪港人普遍渴望為未來退休而儲蓄更多，從而享有財務自由，但每3人便有一人從未諮詢專業理財顧問以規劃未來，通常依靠自己的認知，或家人和朋友的建議，以尋求財務安穩的未來。

至於近年與虛擬資產有關的投資活動迅速發展，投資者及理財教育委員會(投委會)日前發表調查結果顯示，72%受訪者曾聽聞虛擬資產，包括加密貨幣和非同質化代幣(NFT)。年輕群組對虛擬資產的意識最高，受訪的95%在職年輕人(18至29歲)表示曾聽聞虛擬資產。

調查發現，部分受訪者亦擬投資於虛擬資產，9%表示有意於未來12個月持有虛擬資產，而過去12個月持有虛擬資產的受訪者比例為4%。

年輕人對虛擬資產的興趣更見濃厚，約23%受訪的在職年輕人表示，有意在未來12個月投資虛擬資產。調查亦顯示，受訪的在職年輕人中，8%於過去12個月持有虛擬資產，比例是整體受訪者的兩倍。

投委會主席杜淦堃表示，該會將繼續推動關於虛擬資產的投資者教育工作，幫助市民了解新興投資趨勢的操作及背後的風險，協助他們建立正確態度以作出明智的財務決定。