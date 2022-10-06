倘受內地威脅　台晶片或限出口

近年內地對台灣地區的貿易逆差比任何一個經濟體都要大，主要是內地需要台灣廠商製造的尖端製程晶片。台灣經濟部長王美花接受外媒訪問時表示，當局無意單方面限制半導體出口，惟關注台產半導體被對岸用於各種武器，若威脅台灣安全，也會在國際合作的機制上管控半導體出口，又指台灣參與美國牽頭的「晶片四方聯盟」(Chip 4)，是希望讓供應鏈更具韌性。

話音剛下，美國記憶體巨頭美光科技計劃未來20年在紐約州投資最多1,000億美元(約7,800億港元)建廠，預料從州政府批出55億美元稅務優惠，滿足流動通訊設備、數據中心和電動車的需求，並將美製記憶體在全球市場的份額由目前僅2%提高到10%。項目首期投資200億美元，擬於2024年動工，之後再擴充成全美最大半導體生產基地。

大摩估半導體業明年反彈

不管如何，摩根士丹利估計，半導體行業明年將會反彈，雖非進入一個全新的周期，惟拐點靠近了一點，故將內地晶片板塊的投資評級調高至「吸引」，而亞洲區的首選是台積電，因該企乃「未來科技的接生者」。適逢超微半導體(AMD)行政總裁蘇姿丰下周訪台與台積電總裁魏哲家會面，或會商討產品製程推進到4納米及3納米，以及產能的編排。

日本佳能(Canon)則擬斥500億日圓於東京建設新廠，擴充光刻機的產能，預計明年動工，2025年投產，或在該新廠製造新一代晶片生產設備，涉及的「Nanoimprint」技術正在研發。這家老牌相機巨頭的光刻機最先進為130納米製程，雖比荷蘭ASML或老對手Nikon落後，惟反映成熟製程仍「長有長做」。