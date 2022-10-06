鄧聲興：免印花稅利雙幣股發展

本港作為世界第3大金融中心、第二大首次公開招股(IPO)市場，不但是金融服務的首選地點、許多金融機構的所在地，亦是全球最大的離岸人民幣中心。據悉，目前香港離岸人民幣資金池規模已近萬億元，佔全球離岸人民幣資金總規模的比例超過50%，香港地區支付清算人民幣的數量，在全球離岸人民幣支付清算量佔比約75%。

促進人民幣國際化

今年上半年，跨境人民幣結算業務量達4.58萬億元，創歷史新高，一些新興市場的商業銀行紛紛開立人民幣帳戶，考慮接入人民幣跨境支付系統。香港人民幣離岸中心建設面臨很好的發展機遇。若豁免雙幣股票交易印花稅，相信有望進一步提升雙幣股票的市場流動性和活力。

與此同時，據國際貨幣基金(IMF)最新數據顯示，人民幣在全球外匯儲備中佔比為2.88%，名列第5，維持IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水平。加上今年以來，受美元大幅度走強的影響，非美元貨幣普遍下跌，但人民幣匯率雙向波動在合理均衡水平上保持基本穩定，推動了人民幣在全球外匯儲備中的佔比繼續保持上升態勢。可以看出，人民幣國際化進程正穩步推進。

上述法例成功實施，有助進一步促進香港離岸人民幣樞紐的持續發展，也為加快人民幣國際化步伐獻力，相信能更好的鞏固香港國際金融中心地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士）