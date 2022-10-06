高盛削港銀明年盈測 視中銀香港行業首選
2022年10月06日 06:04
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國際大行高盛發表最新研究報告認為，由於憂慮經濟衰退及利率上升，淨息差回升也抵不住投資者對信貸業務的擔憂。對於本港銀行，料任何潛在的負面事件或有可能在企業層面上發生，但認為個人資產負債表在整體水平上仍相當穩固，繼續看好香港銀行股，當中予中銀香港(02388)「確信買入」，目標價42.8元。該股昨日收報26.7元，升3.69%。
行業信貸成本溫和下降
高盛預計，香港銀行的信貸成本將在今年下半年維持在0.5厘，雖然明年利率料會繼續上升，但預計信貸成本在宏觀環境復甦後溫和下降至0.4厘。對於2024財年，隨着宏觀經濟的進一步復甦，預計平均行業信貸成本將進一步降至0.3厘。
該行又將本港銀行明年及2024年的每股盈利預測下調5%及3%，指對於本地銀行而言，信貸風險和成本是可控的，認為股價可能尚未完全把加息對淨息差及股東權益回報率（ROA）的影響反映出來，但信貸前景仍存在不確定性。
高盛給予滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)「買入」評級，目標價分別高至75元及83元。事實上，英國「彈弓手」撤回取消45%最高所得稅稅率的計劃，英鎊回升，帶動英國重資產的股份周三攀升。對英鎊匯價敏感的滙控最多曾飆7%，曾見43.2元；收市仍升5.7%，報42.65元；渣打收市升7.21%，報52元。