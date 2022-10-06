高盛削港銀明年盈測　視中銀香港行業首選

行業信貸成本溫和下降

高盛預計，香港銀行的信貸成本將在今年下半年維持在0.5厘，雖然明年利率料會繼續上升，但預計信貸成本在宏觀環境復甦後溫和下降至0.4厘。對於2024財年，隨着宏觀經濟的進一步復甦，預計平均行業信貸成本將進一步降至0.3厘。

該行又將本港銀行明年及2024年的每股盈利預測下調5%及3%，指對於本地銀行而言，信貸風險和成本是可控的，認為股價可能尚未完全把加息對淨息差及股東權益回報率（ROA）的影響反映出來，但信貸前景仍存在不確定性。