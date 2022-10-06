道指跌42點　油價創3周新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.21；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報7.0673；美元兌日圓處144.45；歐元報0.9901，英鎊報1.1344。金價處1,718.42美元。布油報93.79美元，紐油報88.11美元。比特幣跌1%，報2.01萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報30,273點，跌42點或0.14%；標指收報3,783點，跌7點或0.2%；納指收報11,148點，跌27點或0.25%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報17,951點，跌137點或0.76%。

●即月恒生指數夜期收報18,041點，跌42點，低水47點，成交22,537張。

●OPEC+落實減產，國際油價創下3周高位。紐約期油升1.24美元或1.4%，收報每桶87.76美元；布蘭特期油升1.57美元或1.7%，收報每桶93.37美元。

●紐約期金收報每安士1,720.8美元，跌9.7美元或0.56%。

●英國富時100指數收報7,052點，跌33點或0.48%；德國DAX指數收報12,517點，跌153點或1.21%；法國CAC指數收報5,985點，跌54點或0.9%。

●南韓9月外匯儲備下降197億美元，創2008年以來最大單月降幅。

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