鄧建初：港股慘淡受折磨　轉投期指續生機

港股連月來飽受蹂躪，早已滿目瘡痍，哀鴻遍野。大部份股民皆有不同程度的損傷，只有技術高超的短炒能手可以幸免於難，在大跌市中仍有斬獲。然而港股成交萎縮，反彈乏力，短炒客亦感到興致索然。

除了低撈高沽股票外，買賣期指、期權、ETF、牛熊證及窩輪等，如能睇得準及部署策略得宜，應可跑贏大市。其中又以期指買賣較為公平，因每日成交龐大，進出容易，不會如某類股票般，名為實力股，卻突然大幅暴瀉，幾日之間可以跌超過五成。股票雖可沽空，但手續繁複，並非小股民的那杯茶，變相只可單邊睇好股票，於大跌市中處於極為不利位置。期指可買升或跌，成敗取決於參與者的預測能力及操盤技巧。

坊間有言，炒期指是極度危險的賭博遊戲，這只是誤解。事實上，期指可揸可沽，任君選擇，而且較其餘衍生工具公平得多。不如窩輪般受溢價及時間所限制，亦不似牛熊證一到打靶價即被沒收所有資金。後兩者交易時段和股票相若，下午4時後不能買賣。反而期指提前15分鐘開市，下午4:30收市 ，然後5:15開始夜期，直至凌晨3時，交易時間長得多，對於喜歡炒賣的投資客而言，優勢是略大於股票的。

推出期指買賣的初衷，是讓投資者手持之股票出現虧損時，能用期指作為對沖之用。時移世易，現今已發展成為散戶最喜愛的炒賣工具之一。炒期指以小本錢控制高槓桿，如果低於按金比率，表示睇錯方向，便即時要補孖展，否則便要斬倉，變成自動止蝕。當然，最好自己定下止蝕盤及保本止賺位，再升再推上止賺盤，亦可定下目標位。這方面的優勢，現階段股票買賣尚未能同步進行。因有一定槓桿程度，參與者警覺性自然提高，良好心理質素或會因此而練成，反過來對炒股亦有幫助。

任何投資也需要風險管理，國際政局動盪，金融戰爭硝煙彈雨，美國狂加息引致全球貨幣及經濟危機等等，都令到今年的投資環境日趨惡劣，現時要在金融市場投資，唯有控制注碼，嚴守紀律。被港股大跌市折磨得失魂落魄的股民，或可在此時稍為休息一下，學習其他炒賣工具。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)