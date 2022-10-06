許繹彬：港股靜待北京開會前派糖　買港交所、騰訊博轉勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，難捱的第3季終於過去，港股在上一季創下不少恐怖的數據：整季累插4,636點(跌幅21.21%)，重回11年前的水平；港股在環球股市中表現最差劣，在亞太區表現最差，同區表現較好的新加坡海峽時報指數，同期累計微升0.9%，證明香港再一次落後於新加坡。恒指已經連跌5季，合共蒸發達11,000點(跌幅40.26%)，以百分比計，相信冠絕全球。

許氏認為，美國每月公布不同類型之數據，可為美股及美匯產生輕波作浪的作用，尤其當股市缺乏方向及資金，容易出現單邊市情況，加上10月傳統股災月，投資者抱持偏淡態度，實屬正常。當衍生產品市場出現一面倒做淡時，會出現夾淡倉，港股在假期前沽空比率亦見極高。

他指出，美國經濟衰退是鐵一般的事實，高通脹並非一時三刻可解決，該數據往往會被用作出口術的伎倆，令大市上上落落，而從中獲利。美股重上30,000點後，壓力隨之增大，暫只能跟風短炒。長線投資者仍要有所部署；港股在跌至17,000點水平，有超賣之感，但美股的上落，僅令港股短暫受惠，現階段國內仍然休市，北水欠缺，成交未必會配合，因此港股未能作準確的反映。

他分析，令大市真正喘定的因素，還需靜待時日，各類匯率問題有待改善，尤其對港股有莫大影響的人民幣匯價，必須盡快企穏，港股才有轉勢可能。10月16日北京將舉行第20次全國代表大會，希望在此前會令港股帶來驚喜，建議先行小注留意吸納香港交易所及騰訊，希望轉勢時手握強勢股。