【高盛推介】阿里、京東急彈後整固　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(5日)重上80港元水平，升約8.4%，周四(6日)早段整固，現報83.15元，跌約1.2%。有券商料阿里的客戶管理收入，與網站成交金額之間的差距將會收窄，並關注其業務上的效率提升。該行重申阿里「買入」評級，目標價130元。

京東集團周三重上210元水平，升約10.1%，周四早段亦整固，現報207.2元，跌約2.7%。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五(9月30日)及本周一(3日)共錄得約240萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

京東方面，好倉於本周一錄得約160萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約780萬元。

阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。

阿里購25625，行使價88.88元，2023年2月20日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

阿里牛51356，收回價72元，行使價70元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價牛證中街貨最低。

阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

阿里熊50359，收回價90元，行使價92元，換股比率100，槓桿比率9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

京東購17405，行使價230元，2022年11月30日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

京東購25964，行使價250元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。

京東牛55829，收回價190元，行使價187.2元，換股比率500，槓桿比9.5倍，市場上槓桿最高近牛之一。

京東牛67039，收回價175.78元，行使價172.85元，換股比率488.281，槓桿比5.6倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

京東沽20475，行使價201.8元，2022年12月12日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。

京東沽24091，行使價187.9元，2023年2月22日到期，實際槓桿4.8倍，中年期。

京東熊51570，收回價230元，行使價233元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，高槓桿貼熊。

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