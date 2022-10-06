【高盛推介】MSCI中國A50指數期貨重上2200點
2022年10月06日 14:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：內地股市在本周因應十一黃金周休市，但MSCI中國A50互聯互通指數期貨在香港上市，於內地休市期間仍能交易，投資者可透過部署MSCI中國A50指數相關產品，於假期間捕捉內地股市走勢。日前內地股市受外圍拖累下行至近期低位，周三(5日)則發力反彈，MSCI中國A50互聯互通指數期貨重上2,200點水平，大升3%，周四(6日)輕微回吐。投資者可以留意高盛互聯互通專頁，齊備A股相關資訊，MSCI中國A50指數期貨報價，以及滬、深股通北向資金流數據，助投資者部署內地A股市場。
據個股輪證資金流向顯示，近日資金趁低部署A股相關好倉，於上周四(9月29日)至本周一(3日)皆錄得資金流入，周三則趁反彈沽出止賺。周四再度見資金趁回吐流入好倉部署。
M通購10578，行使價2,500點，2023年2月17日到期，實際槓桿8.7倍，熱門條款。
M通購10581，行使價2,600點，2023年2月17日到期，實際槓桿9.7倍，低面值。
M通沽10573，行使價1,900點，2023年2月17日到期，實際槓桿8.5倍，市場上槓桿最高認沽證。
M通沽10574，行使價1,800點，2023年4月21日到期，實際槓桿6.7倍，中年期。
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