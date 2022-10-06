戴德梁行：香港甲廈租金季挫2.3%　銅鑼灣舖租跌1.9%

戴德梁行發表2022年第3季寫字樓及商舖租賃市場回顧及展望，期內香港整體甲級寫字樓租金按季下調約2.3%，尖沙咀及中區超甲級寫字樓的租金跌幅較明顯，分別按季下跌約3.1%與約2.4%，預計第4季整體商廈租金跌幅收窄，全年下調幅度介乎約3至5%。而上季整體吸納量主要受新落成甲廈預租樓面所帶動，錄得約18.3萬方呎。

至於零售市場復甦緩慢，傳統遊客區的銅鑼灣及尖沙咀商舖租金跌幅明顯，第3季分別跌約1.9%與約1.2%，年初至今已累挫約7.6%及約5.1%，預期0+3入境政策將刺激港人外遊消費，短期内未能吸引大量遊客來港，商舖租金難以反彈。

該行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指出，目前商廈待租面積偏高，部分業主已採取更靈活的租賃方案，由於租金從2019年高位已累跌近3成，相信寫字樓租金難以再像疫情初期般大幅調整。

該公司執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威認為，雖然政府已逐步放寬檢疫安排，但始終香港與內地未能完全通關，零售商難以部署，未能落實擴充計劃，故第3季商舖租賃活動依然未見活躍，除非政府再推出更多利好零售市場的政策，否則預期街舖租金到明年上半年後才能重拾動力。