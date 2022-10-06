道期牛皮 布油重上94美元
2022年10月06日 16:18
東網電視更多新聞短片
美匯指數報110.91；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.0447；美元兌日圓報144.58；歐元處0.9909；英鎊報1.1324。金價報1,722美元。布油報94.09美元，紐油處88.35美元。比特幣企2萬美元。道指期貨跌6點。
●市後關注點
-20:30 美國9月24日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報18,012點，跌75點或0.42%。國企指數收報6,185點，跌39點或0.63%；科技指數收報3,660點，跌24點或0.67%，主板成交624億港元，創今年新低，港股通暫停。https://bit.ly/3yjQmPY
●油價去向：
-傳美國擬放寬對委內瑞拉制裁，應對OPEC+減產。
-摩通指需高油價，鑽井公司始增開支以提升產量。
●央行出手救本幣，今年全球外儲縮7.8萬億破紀錄。
●傳滙豐聘瑞信高層負責亞洲併購業務。
●惠譽下調英國評級展望至「負面」。
●澳洲8月出口按月升4%，勝預期。
●南韓9月外儲減少197億美元，創2008年最大單月跌幅。
●日圓今年貶值幅度恐創1970年以來大。
●中國經濟：
-中國財政部增發人民幣國債，下周三投標。
-中物聯：9月全球製造業PMI續跌至50.3%。
-傳華為繞道避美制裁，向呢間內地初創購晶片設備...
-資金流出新興市場，中國債市8個月走資逾7,600億元。
●香港9月PMI降至48，6個月以來重陷收縮。
●積金評級：MPF總資產跌穿1萬億，9月人均蝕1.8萬元。