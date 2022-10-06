友和斥數百萬銅鑼灣設旗艦店　擬明年新界開2家門市

集團行政總裁胡發枝表示，佔地1.2萬呎的銅鑼灣旗艦店着重客戶體驗大於銷售，故沒有特定增設銷售目標，線上線下的訂單交易比例將維持8比2，平均客單價約1,700元。

至於消費券效用，胡發枝認為能帶動整體消費氣氛，惟注意到相比去年首次推出消費券時市民情緒「亢奮」，甚至報復式購物，今年消費者或「已習慣派發消費券」，情緒相對冷靜，並傾向慢慢使用金額。

租金方面，胡氏並未透露實質呎價，形容租金在區內「非常有競爭力」，另預期明年增設的兩家門市面積跟銅鑼灣店相若。

公司目前股價貼近52周低，他認為，港股目前波動，恒指亦處於近幾年低位，公司股價跟隨大市走勢屬正常。

胡氏又指，相比其他電子零售店，公司傾向以價錢和客戶體驗取勝，價格調整次數較同業多，為了能提供即時價格和產品資訊，公司研發了「數碼價錢牌」(digital price tag)，僅銅鑼灣店的相關硬件成本便涉數十萬。