【產經直播】港股交投極淡靜 後市續睇淡？
2022年10月06日 16:47
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港股經過上日急彈千點後，周四(6日)反覆偏軟，一度再失18,000點關，收市跌75點，報18,012點，成交收窄至僅624億元。港股交投淡靜，萬八點難言穩陣？
滙豐控股(00005)將於本月25日公布第3季業績，大行高盛預料，滙控第3季業績將受到非常強勁的淨利息收入及淨息差所帶動，維持股份「買入」評級，並輕微上調目標價至77元；不過，股份周四(6日)仍跌近1%，報42.25元。在經濟前景未明，加上英鎊匯價不穩定下，買滙控千萬要小心？
石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)決定減產，11月起將每日原油產量減少200萬桶，加上美國上周原油庫存減少，隔晚國際油價上揚。不過美國總統拜登將繼續適當釋放戰略石油儲備，加上有傳美國擬放寬對委內瑞拉制裁，藉此增加原油供應，油價短期仍然大幅波動？相關股份又要點部署？
科技股方面，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的支付寶被取消上海高新技術企業資格，阿里股價跌逾1%，消息對阿里巴巴業務前景有冇影響？另外，小米集團(01810)兩名聯合創始人疑減持2.45億股，貨值料達到41.5億元，小米股價微跌0.1%。在內地手機消費需求疲弱下，小米過去一年股價蒸發逾5成，消息對小米股價前景有幾大打擊？
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