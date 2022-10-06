【產經直播】港股交投極淡靜　後市續睇淡？

港股經過上日急彈千點後，周四(6日)反覆偏軟，一度再失18,000點關，收市跌75點，報18,012點，成交收窄至僅624億元。港股交投淡靜，萬八點難言穩陣？

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)決定減產，11月起將每日原油產量減少200萬桶，加上美國上周原油庫存減少，隔晚國際油價上揚。不過美國總統拜登將繼續適當釋放戰略石油儲備，加上有傳美國擬放寬對委內瑞拉制裁，藉此增加原油供應，油價短期仍然大幅波動？相關股份又要點部署？

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