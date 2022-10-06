法庭命令桑德國際向投資者購入股份

香港證監會在原訟法庭取得一項針對桑德國際有限公司(前股份代號：967)主席及執行董事文一波的命令，飭令他按法庭將予釐定的價格購入該公司其他股東所持有的股份，原因是他被裁定曾策劃一項計劃以捏改該公司的銀行結餘，及偽造相關的銀行結單和結餘詢證函。有關命令是根據《證券及期貨條例》第214條而頒布的首項同類命令。

法庭亦發出一項針對文的取消資格令，為期12年，並命令他支付證監會按彌償基準計算的訟費。

證監會指，文的計劃涉及桑德國際的數家附屬公司在2011年、2012年及2013年財政年度於兩家內地銀行維持的五個銀行帳戶。法庭信納，文的計劃令該等附屬公司截至2012年及2013年12月31日的銀行帳戶結餘，被分別推高21.8億元人民幣及27.2億元人民幣，佔桑德國際在其2012年及2013年年報所匯報的淨資產的82%及89%。

證監會行政總裁歐達禮表示，這項購股令是證監會為保障投資大眾免受上市公司管理層的不當行為損害而進行的工作的一項重要里程碑，亦彰顯了該會運用所有監管措施以處理市場失當行為及維護市場廉潔穩健的決心。