積金局：會與投資基金公會討論強積金投資框架建議

香港投資基金公會建議全面檢討強積金投資框架，統籌整體的發展以更有效銜接「累積期」與「提取期」，並將各類「提取期」的產品納入制度內。積金局表示歡迎各界提出建議，並會與香港投資基金公會就其建議作討論，以進一步瞭解其建議的詳情。

積金局指，在確保適度的風險可控性之同時，局方鼓勵業界為計劃成員提供更多元化的退休投資產品，包括在2020年將上海、深圳等證券交易所列入核准證券交易所名單；同年亦擴大上市房地產投資信託基金的使用範圍。今年6月立法會通過了修例建議，容許強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行及內地三家政策性銀行（即中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行）發行或無條件擔保的債券。

積金局續稱，一直鼓勵業界研發一些可幫助打工仔在強積金累積（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案，讓計劃成員有更多選擇。積金局於2020年4月1日向強積金受託人發出指引，讓業界可根據相關指引研發和提交可行的退休投資方案。積金局會繼續與強積金業界探討可行的退休投資方案，期望會有更多相關產品面世，以配合計劃成員的需要。

積金局一直鼓勵打工仔在強積金強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休儲備。可扣稅自願性供款供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額，適合不同的經濟情況。進一步提高可扣稅自願性供款扣稅上限以及為可扣稅自願性供款提供獨立的扣稅上限的建議可以鼓勵自願供款，惟需要由政府相關政策局考慮。