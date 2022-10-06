積金局：1903間機構或公司獲「積金好僱主」　17%首次參加

積金局與行2021至2022年度「積金好僱主」嘉許典禮，今年共有1,903間公司或機構獲得嘉許，較上一屆增加9%，數目創歷年新高；其中17%公司或機構為首次參加。積金局主席劉麥嘉軒表示，現時企業出現「請人難」的問題，認為僱主應更注重員工之退休保障，以便人才爭奪。

勞工及福利局局長孫玉菡出席典禮致詞時表示，過去一年的營商環境甚具挑戰，獲嘉許僱主在抗疫同時，不忘為員工的退休福祉多走一步，實在值得鼓勵和嘉許，他期望更多機構加入「積金好僱主」行列，讓強積金制度發揮更大的退休保障功能。

劉麥嘉軒續稱，一個成熟的退休保障制度需要用超過40年時間發展；而強積金制度正處於發展路途的中間點，未來積金局將繼續在保障計劃成員及改革制度方面，引入更多改善措施，為打工仔提供更好的退休保障。

「積金好僱主」嘉許計劃，旨在促進僱主履行強積金責任，並表揚致力保障及加強僱員退休福利的模範僱主。計劃自2015年創辦以來，有近2,800名僱主獲此殊榮，涵蓋接近25萬名僱員。