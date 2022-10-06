9月本港工商舖物業成交金額挫24%　舖位跌幅最大

本港疫情漸趨緩和，惟工商舖市場未見突破，其註冊成交量及金額持續下挫。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，工商舖9月註冊量錄311宗，按月下跌約15.3%，成交金額約36.22億港元，按月更減少約24.4%。

上月工商舖各板塊註冊宗數全線下跌，當中，商廈註冊量按月顯著下挫約30.1%，只錄58宗，而工廈及商舖註冊量則月減少約11.3%及10.1%，最新分別錄173及80宗。至於成交金額，以舖位跌幅最大，上月註冊金額約9.77億元，較8月低約38.7%。商廈成交金額約9.12億元，按月亦跌約20%。

9月逾1億元的大額工商舖交投量按月急挫約50%，註冊宗數僅錄4宗，按月少4宗，當中商廈及舖位物業註冊共佔3宗，包括灣仔新銀集團中心12樓全層、尖沙咀半島中心及銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心26樓全層成交，而工廈物業則佔1宗註冊登記，為以4.3億元成交的葵涌永昇工業大廈多個單位。

至於500萬元以下至5,000萬元以上工商舖成交量按月亦回落，跌幅由約5.8%至約22%。不過，逾5,000萬至1億元物業註冊量微升，共錄6宗登記，按月上升20%。