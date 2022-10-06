和富中心海景單位一晚劈價182萬 三房戶終以2218萬沽出

淡市下二手業主劈價出貨，移民盤減幅就最為明顯，北角和富中心全海景套三房單位，一晚劈價182萬元沽出，成交價2,218萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯盧浩表示，北角和富中心6座低層B室，實用面積約1,308方呎，套三房間隔，望全海景，原業主8月底叫價約2,400萬元，獲外區用家洽購，由於原業主移民，一晚劈價182萬元，以2,218萬元成交，呎價約16,957元，新買家購入作換樓之用。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山峰景大廈E座中層單位，實用面積約1,845方呎，套三房間隔，望全維港海景，成交價約3,038萬元易手，呎價約16,466元，新買家為區外換樓客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角寶榮大廈高層D室，實用面積約360方呎，兩房間隔，望海景，成交價508萬元，實用呎價約14,111元，做價跌至屋苑近5年低位，單位原先叫價588萬元，減價80萬元成交，減幅接近14%。

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九龍區

●香港置業陳子麟指，鑽石山居屋龍蟠苑B座低層1室，實用面積約353方呎，原則一房改兩房間隔，望內園景，於已補價自由市場以約508萬元放盤兩個月，議價後減價90萬元或約17.7%，獲區內客以至約418萬元承接，呎價約11,841元，低市價約5%。

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙滙豪山高層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以約628.8萬元易手，呎價約14,323元，屋苑低層另一兩房戶上月以660萬易手，即新成交低約31萬元。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居8座高層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，望內園景，日前以1,030萬元沽出，呎價約17,053元，屋苑本月暫錄得1宗二手買賣，現時約有90個單位放售，入場費由700萬元起。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣宇晴軒2座中層C及D室，現打通為套三房連工人房間隔，總實用面積約948方呎，早前叫價約1,850萬元，近日隨市況調整，議價後累減約340萬元，區內換樓客終以1,510萬元購入，呎價約15,928元。

●利嘉閣鄭天樂表示，荔枝角美孚新邨蘭秀道19號中層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望山景，成交價655萬元，呎價約11,823元，原業主於2014年以約540萬元購入，持貨約8年帳面獲利約115萬元，期內物業升值約21%。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳新都城10月暫錄4宗買賣，比上月同期7宗略為放慢，其中2期11座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以613萬元成交，呎價約16,887元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區10月暫錄約11宗買賣，銀湖．天峰佔約3宗，屋苑2座中層E室，實用面積約603方呎，兩房連儲物房間隔，開價約950萬元，議價後以910萬元易手，呎價約15,091元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嵐岸5座中層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤4個月，叫價690萬元，其後加價67萬元，加幅約9.7%，最終成交價757萬元，呎價約14,474元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座高層E室，實用面積約603方呎，兩房間隔，望山景，放盤僅5日，叫價945萬元，減35萬元至910萬元成交，呎價約15,091元，跌至屋苑近4個月新低。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山新港城C座中層7室，實用面積約321方呎，兩房間隔，享山景，放盤3個月，原先開價575萬元，經議價後減27萬元，獲買家以548萬元承接，呎價約17,072元，原業主於2018年2月以541萬元購入，帳面僅升值約1%。

●中原侯惠良透露，大圍金獅花園2期F座高層6室，實用面積約335方呎，兩房間隔，放盤時開價約450萬元，雙方議價後以438元易手，呎價約13,075元，原業主則於2005年以102萬元購入單位，持貨約17年帳面獲利約336萬元。

●中原黎宗文杜稱，沙田第一城10月暫錄約8宗買賣，屋苑32座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，7月開價約780萬元，其後減至710萬元，日前議價後以650萬元易手，呎價約14,412元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城1座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望市景及城門河景，單位放盤1個月，開價690萬元，累減73萬元，減幅10.6%，以617萬元成交，呎價約13,681元，原業主持貨約3年多，帳面蝕55萬元。

●中原曾展鵬表示，沙田花園城10月暫錄約兩宗買賣，最新錄1期雅仕苑中層B室，實用面積約286方呎，一房間隔，9月放盤時開價約440萬元，議價後以408萬元易手，累減32萬元，呎價約14,266元，新買家為用家。

●美聯陳志賢稱，沙田翠湖花園D座高層8室，實用面積約764方呎，套三房間隔，擁河景，原先業主開價1,000萬元，放盤一年見市況持續偏軟，雙方議價55萬元，買家945萬元承接，呎價約612,369元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑K座中層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，原先於未補價第二市場叫價695萬元，放盤兩個半月，減幅約14%，減97萬至598萬元沽出，呎價約9,200元。

●中原歐偉基指，沙田欣廷軒10月錄約兩宗成交，屋苑1座高層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，放盤時開價約750萬元，議價後以726萬元獲承接，呎價約17,327元，新買家為上車客。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣II第10座中層N室，實用面積約308方呎，一房間隔，開價約550萬元，議價後以525萬元沽出，呎價約17,045元，原業主於2019年以約533.6萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約8.6萬元離場。

●美聯楊浩然透露，大埔淺月灣2期單號洋房，實用面積約1,425方呎，有私家花園，原業主移民，故不惜劈價「1球半」，由叫價1,700萬元，減價約152萬元，獲自住客以1,548萬元承接，呎價約10,863元。

●中原劉德興表示，粉嶺居屋嘉盛苑10月錄約1宗買賣，屋苑C座高層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約490萬元，議價後以430萬元易手，呎價約9,931元。

●利嘉閣周雪雯透露，粉嶺綠悠軒6座高層F室，實用面積約629方呎，套三房間隔，以約765萬元成交，呎價約12,162元，單位今年8月原先叫價830萬元，一個月後減價至798萬元，最終再減33萬元成交，新買家為區內租客。

●中原王勤學表示，元朗溱柏日前錄得7座中層G室，實用面積約556方呎，兩房間隔，享內園景，開價648萬元，原業主因成交淡靜，遂增加議幅，累減14萬元，以634萬元獲上車客承接，呎價約11,403元，屋苑10月錄2宗買賣，平均實用呎價約11,300元。

●美聯葉偉珠指，元朗PARK YOHO Venezia第5B座高層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，開價708萬元，見樓市回軟，議價約48萬元，終以660萬元成交，呎價約13,147元。

●祥益龍超君表示，屯門怡樂花園3座低層H室，實用面積約335方呎，兩房間隔，原業主放盤不足一星期，速獲區內首置客垂青，加上原業主擴大議幅，累積減價25萬元，上述買家遂便決定以400萬元購入自用，呎價約11,940元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園2座中層C室，實用面積約415方呎，兩房間隔，由於原業主有意換樓，故增加議幅，放盤叫價由460萬元，累積減價達22萬元，區內首置客遂便決定以438萬元即睇即買作自住用途，呎價約10,554元，屬低市價成交。

●世紀21天生置業黃偉祺指，屯門青山公路青榕臺1座高層B室，實用面積約976方呎，套三房套連工人房間隔，享全海景，放盤約1星期，叫價1,100萬元，期間累減86.2萬元，終以1,013.8萬元連車位成交，減幅約7.8%，呎價約10,387元。

●中原余仲平表示，荃灣區睇樓量較月前回升約五至六成，區內愉景新城1座中層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，享開揚內園景致，叫價750萬元，買賣雙方議價後，減價22萬元，以728萬元成交，呎價約15,359元，新買家屬同區上車客。

●中原黃德純透露，荃灣荃景花園9座高層A室，實用面積約577方呎，套三房間隔，2月開價815萬元，業主見市況變化，6月降價至780萬元，9月再減至720萬元，終減至680萬元終獲換樓客承接，呎價約11,785元，較8月份同類型成交價下跌約6%。

●中原蔡華航表示，東涌區10月累錄7宗二手買賣，指標映灣園1座中層G，實用面積約784方呎，套三房連儲物房間隔，上月放盤，叫價900萬元，新近經議價後，一口氣大減55萬元，至845萬元沽出，呎價約10,778元，減幅約6.1%。

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