【移英注意】惠譽降英國評級展望至負面　坦言前景不確定

英國上月推出半世紀以來最大減稅計劃及大幅發債，導致英鎊斷崖式下跌，震動全球。國際信貸評級機構惠譽將英國長期外幣發行人評級(IDR)的展望由「穩定」降至「負面」，但維持其「AA-」的信貸評級。該機構更直言，近幾個月來，英國政府債券孳息率大幅上升，反映了更高的利率和財政策略，帶來前景的不確定。

惠譽指出，當中稅收政策的變化將在2023至2024財政年度令英政府減少277億英鎊的收入，在2024至2025財政年度更將會進一步減少313億英鎊。

該機構又料，英國一般政府債務從2022年的估計佔國內生產總值(GDP)101%，推升至2024年的109%，是「AA」信貸評級中位數49%的兩倍多。這既反映政府財政赤字上升，也反映該國經濟增長前景疲弱。

小企陷危機 鎊長線看貶

美國前財長薩默斯接受英媒訪問時，再次斥責英國的財政政策方向錯誤，加上英倫銀行信譽不足以支撐「有毒的槓桿」(Toxic Leverage)，導致市場不斷反饋，累積下來變成災難性的結果，並且將不會僅限於英國來承受。

英國政府雖然在本月3日撤回改變最高所得稅率計劃，刺激英鎊返回「墮崖」前附近，但長線仍看貶值。分析認為，如再加上英債孳息率創新高、英國脫歐後的後遺症，將造成大麻煩，其中因為融資成本高，已令小型企業陷入生存危機。另外，因脫歐前英國的服務業佔GDP比重高達八成，脫歐後的2020年該數字即縮至71%，或反映了不少歐資大公司陸續將總部移離英國的結果。英鎊匯價昨日曾跌0.52%，低見1.1267美元，兌港元低見8.8449。

然而，新政府似乎要偏行己路，首相卓慧思在保守黨年會上，強調她提出的經濟計劃是改變英國的正確途徑，以擺脫高稅收、低增長的周期，從而「將餅做大，使每個人都能獲得更大的份額。」

澳洲貿易盈餘意外萎縮

同是英聯邦國家的澳洲方面，8月錄得貿易盈餘意外縮至83.2億澳元，遜預期的101億澳元，也較7月的87.3億澳元下跌。8月進口額按月升4%，增幅大於出口額的升3%。

市場解讀為中國經濟增長放緩，對大宗商品的需求減弱，令澳洲煤炭、金屬、礦物出口連帶受到波及，致上述的萎縮。澳元匯價在公布貿易數據後曾跌0.35%，低見64.65美仙，兌港元低見5.0749。