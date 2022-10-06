機構：香港ESG發展慢　或未能迎合大灣區機遇

全球對企業的ESG(環境、社會、管治)要求有增無減，但ESG教育公司GoImpact表示，香港在ESG發展比歐洲慢，主要原因是目前國際機構尚未訂立統一指標，以及對ESG的關注相對集中在小部分管理者身上。

該公司又指，無論是上市公司抑或是中小企業，均應加強ESG的知識，合力推動香港的綠色前景，迎接將於今年11月舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方會議(COP27)下，全球更嚴格的ESG要求。

就香港公司的ESG問題，該企合辦人及首席執行官李懷璞表示，雖然香港上市公司已有相對充足的經驗，然而目前對於ESG的執行仍局限在行政總裁、財務總監等管理層身上，由於董事局及同事對ESG的認知不足，故出現往上較難獲得董事局的足夠支持，往下亦未能充分獲得同事的配合的困境，這樣的情況將不利整體ESG的推動。

她認為，需要從教育入手，無論大型企業抑或是中小企業，均需要首先了解更多ESG的知識，才能訂立適合自身的減碳或碳中和目標。

另一合辦人及合夥人陶懷方補充，香港不少上市公司屬於中小企業，中小企業佔了香港企業的絕大比例，他們面對的重要ESG挑戰包括缺乏資源推動ESG的發展，其一是披露人才資源的缺乏。因此，面對來自大灣區的機遇、推動綠色金融市場的發展，人才的培育十分重要。