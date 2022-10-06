美股個別發展　健身器材公司Peloton升逾4%

美國勞工市場有惡化迹象，惟多名分析警告市場對美國聯儲局轉「鴿」預期恐一廂情願，對利率預期高度敏感的美國兩年期國債孳息率周四(6日)續向上，曾升0.049厘至4.187厘，道指早段跌13點，至30,259點；標指跌4點，至3,778點；以科技股為主的納指則升24點，至11,172點。

美國上周首次申領失業救濟人數增加2.9人，至21.9萬，多市場預期的20.3萬人；截至前周止持續申領人數上升1.5萬，至136.1萬，同樣多過預期的134.5萬人。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,941點，跌54點，低水71點。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，當前美股的估值已較該公司所定義的公允價值(即合理股價水平)折讓21%。其中，被低估的股票數量最多是通訊股，其次是周期性股，如果經濟陷入衰退，後者將受到最不利的影響。

高盛亦提醒投資者不要過早期望聯儲局在貨幣政策上改變立場，料聯儲局明年將繼續加息，又指市場預期未來兩年的通脹水平由3月的4.9%，降至目前約2.3%，意味投資者料通脹壓力將接近聯儲局目標，聯儲局有望轉「鴿」，該行直言此預期「過於仁慈」。

企業消息方面，消息指投資銀行瑞信(Credit Suisse)正考慮引進外部投資者參與投資銀行業務的分拆，希望讓外部投資者持有部分股權，向集團注資並提供招聘和留住人才的資金，其美股股價升3.08%。

全球首富馬斯克最新決定擬按原先協議的每股54.2美元收購對社交媒體平台Twitter，有消息指其曾尋求以7折和9折收購Twitter，雙方就下調收購價展開多次談判，惟最終均遭Twitter拒絕，其股價跌1.24%，特斯拉(Tesla)則升1.19%。

美國倉庫式特賣場Costco財務總監Richard Galanti指表示，雖然運輪和大宗商品成本近期均見穩定回落，惟產品仍未可減價，因部分運輸合約早在數個月前與供應商簽訂，故相關成本大致已固定，加上勞工成本亦持續增加，對公司造成壓力，其股價曾升1.73%。

健身器材公司Peloton宣布將再裁減500個職位或12%現有員工，以減少營運開支，專注提升盈利，其股價升4.24%。